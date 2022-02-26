Enes Ünal, Getafe'de attığı gollerle La Liga gol krallığına aday!

Milli golcü Enes Ünal, La Liga'da gol krallığı koltuğunda oturan Karim Benzema'yı ikinci sıradan takip ediyor.

İspanya'nın en üst liginin 26. haftasında Getafe sahasında Alaves'i konuk ederken karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin iki golünü de sahanın en iyi isimlerinden biri olan Enes Ünal kaydetti.

Enes Ünal ne yaptı?

Getafe'nin yıldızı Enes Ünal, Alaves deplasmanında kaydettiği iki golün ardından bu sezon ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

En üretken sezonlarından birini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, La Liga Gol Krallığı tablosunda ilk sıradaki Karim Benzema'nın hemen ardına yerleşti. Karim Benzema ligde kaydettiği 18 gol ile ilk sırada otururken Enes Ünal onu 13 gol ile takip ediyor.

Milli oyuncu kendisiyle aynı gol sayısına sahip olan Vinicius Jr., Raul de Tomas ve Juanmi ile birlikte mücadele veriyor.

Enes Ünal ne söyledi?

Maçın ardından İspanyol televizyonuna açıklama yapan Enes Ünal şu şekilde konuştu:

"Goller için çok memnunum. Takımda futbolcu arkadaşlarımdan, teknik heyete, tüm çalışanlara kadar herkesin desteğini hissediyorum."

Enes, çok zor bir maç olduğunu, sahada 10 kişi kalıp iki kez geriye düştüklerini belirterek, "Ama ayağa kalkmayı başardık ve 1 puanı aldık." diye konuştu.

Maçta neler yaşandı?

Karşılaşmanın 32. dakikasında Getafe'den Jorge Cuenca kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısı, 45. dakikada Gonzalo Escalente'nin attığı golle Alaves'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Getafe, 55. dakikada Enes Ünal'ın attığı güzel kafa golüyle beraberliği yakalasa da Alaves hemen bir dakika sonra Edgar Mendez ile tekrar öne geçti.

Sahanın en iyilerinden biri olan Enes, 72. dakikada bir kez daha klasını gösterdi. Kaleci Fernando Pacheco'nun öne çıkışını iyi gören milli futbolcu, sağ kanatta ceza sahası dışından sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince takımlar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Getafe'deki Türk futbolculardan Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp, uzatma bölümünün son dakikasında alkışlarla oyundan alındı. Okay Yokuşlu ise yedek bekledi.

Getafe 27 puanla 15. sırada bulunurken, Alaves ise 21 puanla 18'inciliğe geriledi.

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