Mesut Özil, başarılı profesyonel kariyerinin son aşamasını yaşıyor. 2014'te Dünya Kupası'nı kaldıran 33 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'deki ikinci sezonunu yaşıyor ancak şimdiden geleceği futboldan uzak bir yerde görünüyor.

Yıldıız futbolcu oldukça girişimci. Adeta bir iş imparatorluğu yarattı. Çok güncel iş alanlarında yatırımları var. Kripto para birimleri, spor giyim, kahve, eSpor... Özil'in ticari hamleleri, en iyi profesyonel yıllarında yeşil alanda gösterdiği yaratıcılığın yanında hafif kalıyor.

Krampon markasına sahip ilk futbolcu

Mesut Özil, kendi krampon markasını piyasaya süren ilk profesyonel futbolcu olmak üzere: M1Ö. Orta saha oyuncusu, son maçlarında ayakkabılarının bazı prototiplerini zaten gösterdi ve sosyal medyada modeli tanıtmaya başladı. MARCA'da yer alan habere göre; kramponların 30 ile 270 Euro arasında olması bekleniyor.

Futbol kramponları projesinin, ilk yılında bir milyon Euro'dan fazla ciroya sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak; Dusseldorf merkezli bir eSpor ekibine ve devasa bir gayrimenkul portföyüne sahip. Gelişen Meksika liginde Necaxa'nın sahiplerinden biridir. Mesut Özil, Eva Longoria ve model Kate Upton ile birlikte kulüpte bir blok hisse satın aldı.

Mesut Özil ayrıca kozmetik dünyasına da girdi. Özil; Londra ve Dubai'de çalışan, Asya ve Orta Doğu cilt tonlarına odaklanan Amerikalı kız kardeşler Aleena, Aleezah ve Naseeha Khan tarafından kurulan unisex makyaj şirketi CTZN'ye yatırım yapmış bulunuyor.

Özil, eski arkadaşlarının işlerine de yatırım yapmaktan çekinmiyor. Başarılı Unity sağlık takviyesi laboratuvarını eski topçu Mathieu Flamini ile birlikte yönetiyor. Eski takım arkadaşları Aaron Ramsey ve Petr Cech ile birlikte Londra'da bir kliniğin sahibi konumunda.

Kahve de Özil'in yatırımlarının bir başka bölümü. Firması 39 Steps, bir sonraki mağazasını bu yılki Dünya Kupası'ndan önce Katar'da açacak. Gelişen kripto para birimi işi de Mesut Özil'in hedefleri arasında. 2022'de kripto para biriminin ışığı göreceğini umuyor ve kendi NFT'sini piyasaya sürüyor.

Ne söylendi?

Menajeri Erkut Söğüt, "Bir dijital para birimi M10 üzerinde çalışıyoruz. Bu bizim büyük projemiz ve bunu bu yıl başlatmayı umuyoruz. Bu, taraftarların Mesut'un ürünlerini kendi ekosistemlerinde kendi madeni paralarıyla satın alabilecekleri anlamına geliyor" dedi TheSun'da verdiği röportajda.

Özil, 2010 yılından bu yana Alman hayır kurumu Big Shoe ile birlikte çalışarak dünya çapında dezavantajlı durumdaki hasta çocuklar için hayati önem taşıyan operasyonların finansmanına dayardımcı oluyor.

"Her yıl milyonlar veriyor. Çok paylaşırsanız çok şey alacağınıza inanıyor, bu onun zihniyeti."

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