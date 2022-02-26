Aston Villa'dan Matty Cash, Brighton ile oynanan karşılaşmada Polonyalı takım arkadaşı Tomasz Kedziora'ya destek olmasının ardından sarı kart gördü.

Cash, AMEX Community Stadı'nda ilk yarıda penaltı vuruşuyla defteri açtı.

Gol kutlaması sırasında, Rusya'nın işgalinden dolayı şu anda Ukrayna'da mahsur kalan Kedziora'ya bir mesaj göndermek için formasını çıkardı.

Cash'in mesajı neydi?

Cash'in attığı golün ardından çıkardığı Villa formasının altına giydiği tshirt'in üzerindeki yazı, "Tomasz Kedziora ve ailesi, güçlü kal kardeşim" şeklindeydi.

Premier Lig kuralları gereği hiçbir koşulda takım forması çıkarılamaz ancak 2017'den beri Ukrayna başkentinde Dinamo Kiev'de oynayan Kedziora ile dayanışmasından dolayı Cash büyük övgü aldı.

"Kart, görmezden gelinmeli"

Hakem John Brooks'un Cash'e sarı kart gösterme kararı, Sky Sports sunucusu Jeff Stelling'in eleştirilerinde de yerini aldı.

"Ukrayna'daki insanlara bir mesaj verdi ve bunun için kart gördü!"

"John Brooks deneyimsiz bir Premier Lig hakemi ve umarım insanlar aklı başına geldiğinde bunu görmezden gelirler, bunu görmezden gelmeliler."

Sarı kart iptal edilir mi?

Şu anda Premier Lig'de, haksız görüldüğü takdirde maçın ardından iptal edilebilecek kırmızı kartların aksine, sarı kartı iptal edecek veya temyiz edecek bir mekanizma bulunmamaktadır.

Forma çıkarmaya, 2004'ten beri otomatik olarak kart gösteriliyor. Öte yandan 2014'te formalarının altında mesaj ifşa eden oyunculara ekstra ceza uygulandı.

Ancak başka yerlerde bu tür olaylar için istisnalar yapılmıştır.

2007'de İspanyol Müsabakalar Komitesi, o zamanki Sevillalı savunma oyuncusu Sergio Ramos'un hayatını kaybeden meslektaşı Antonio Puerta'ya mesajından sonra sarı kartını iptal etti.

Bu örneği kullanarak, 2020'de Barcelona, ​​Lionel Messi'ye merhum Diego Maradona'nın anısına Newell's Old Boys formasıyla kutlama yaptığı için gösterilen karta itiraz etti, ancak İspanyol Federasyonu kararı onamıştı.

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