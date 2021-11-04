Chelsea'nin gol dağılımı, Thomas Tuchel'in başarısını nasıl kanıtlıyor?

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Thomas Tuchel, Chelsea'ye geldikten sonra birçok şeyi değil adeta her şeyi değiştirdi.

Geçen sezon Frank Lampard'dan boşalan koltuğa oturan Alman menajer, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i mağlup ederek Avrupa'nın bir numaralı kupasını Londra'ya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Gelir gelmez takımı üçlü savunma kurgusuyla oynatmaya başlayan Tuchel, bu anlayışından hiç vazgeçmedi ve vazgeçmesi için herhangi bir sebep de görünmüyor.

Bu sezon Premier Lig'e de çok iyi başlayan Maviler, 10 maçta 25 puan topladı ve 10. hafta sonunda lider durumdalar.

Üstelik son millî arada Romelu Lukaku ve Timo Werner'in sakatlanmasına rağmen, bu iki forvet olmadan son üç maçta üç galibiyet aldılar. 11 gol attılar, kalelerinde ise gol görmediler.

İşte tam da burada dikkat çeken bir şey var. Bu takım, forvet oyuncuları olmadığında bile rahat kazanabiliyor çünkü takım oyunu tam anlamıyla oturmuş durumda.

Bununla birlikte Tuchel, özellikle sol kanat bekte kullandığı Marcos Alonso veya Ben Chilwell'i sürekli ceza sahasında konumlandırıyor ve bu iki oyuncudan da oldukça fazla verim alıyor.

Tuchel, son maçlarda ise sadece sol kanat bekini değil, sağ kanat bekini de daha fazla rakip ceza sahasına gönderiyor ve bu plandan da maksimum verim alıyor.

Newcastle deplasmanı hâlâ taze. Reece James'in iki golünü hatırlayın. Oradaydı. Ceza sahası içinde demarke durumdaydı ve St. James's Park'ı sessizliğe boğmayı başardı.

Rakamlar ne söylüyor?

Premier Lig'de 10 maçta Marcos Alonso bir, Ben Chilwell üç, Reece James ise dört gol kaydetti.

Kanat beklerin yanı sıra stoper oyuncuları da boş durmadı. Chalobah iki gol kaydederken Rüdiger ile Thiago Silva da birer kez fileleri havalandırdı. Yani savunma oyuncuları toplamda 12 gol kaydetti.

Chelsea'nin orta sahadaki üretim zenginliği

Maviler'de orta sahada veya ön tarafın sol ve sağ kenarlarında oynayan yedi farklı futbolcu, dokuz gol kaydetti.

Mason Mount üç gol atarken Kante, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Puliisic ve Havertz de birer kez fileleri havalandırdı.

Chelsea'nin en az gol üreten oyuncuları ise santrfroları oldu. Romelu Lukaku ve Timo Werner, toplamda sadece dört gol kaydedebildi ve hem savunma oyuncularının hem de orta saha oyuncularının gerisinde kaldı.

Lukaku geldiğinden bu yana üç gol atarken Werner ise bir kez ağları havalandırabildi.

Bu tablo bize neyi gösteriyor?

Chelsea, Premier Lig'de 26 gol ile Liverpool'un ardından ligin en fazla gol atan ikinci takımı.

Hem de bunu, santrforlarından yalnızca dört gol almalarına rağmen başardılar. Savunma oyuncuları, santrforlarının üç katı kadar gol attı. Ayrıca bunların en az yarısı duran top golü değil, akan oyunda gelen goller.

İşte tam da burada, santrforlarından verim alamayan takımların izlemesi gereken bir yol ortaya çıkıyor: Takım oyunu.

Tuchel, saha içinde ördüğü örgülerle rakip kaleye yerleşiyor ve oyun, tüm futbolcuları yükseltiyor.

Son iki maçtır Lukaku ve Werner olmadan Chelsea taraftarları maçları raha seyrediyorsa bu, Tuchel'in hocalık yetenekleri sayesinde.

Daha fazlası için:

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yaşanan beş ilginç olay

Erling Haaland, sahalara ne zaman dönecek?

Hakem Neymar'ın imzasını istiyor gibiydi!