Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, sahalara ne zaman dönecek?

Borussia Dortmund'un altın çocuğu Erling Haaland, 19 Ekim'den bu yana sarı-siyahlı formayı sırtına geçiremior.

Bunun sebebi ise yıldız futbolcunun yaşadığı bir diz sakatlığı.

Bu sezon 13 maçta 10 gol atan genç santrforun babası Alf-Inge, Haaland'ın Noel'e kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Ne söylendi?

TV-2'ye konuşan Alf-Inge, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Durumu iyiye gidiyor, ancak bir süreliğine daha sahalardan uzak kalacak. Noel'den önce birkaç maç oynarsa bu ekstra olur, ancak bu pek olası değil."

Dortmund, Haalandsız neler yaptı?

Norveçli yıldız tartışmasız bir şekilde Dortmund'un en büyük hücum tehdidi olsa da, takım bu sezon şimdiye kadar onsuz da oldukça iyi bir iş çıkardı.

Haaland bu sezonun başlarında farklı bir sakatlıklar ile iki maç kaçırdı ve Dortmund, Norveçli oyuncu olmadan şimdiye kadar altı maçta dört galibiyet ve iki mağlubiyet aldı.

Haaland hangi maçları kaçıracak?

Dortmund'un devre arasına kadar yedi Bundesliga maçı kaldı ve görünüşe göre Haaland hepsini kaçıracak.

Sarı-siyahlılar, devre arasından önce son iki maçını 18 Aralık'ta Hertha'ya karşı ve 8 Ocak'ta Eintracht Frankfurt'a karşı oynayacak.

Haaland ayrıca takımının Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Sporting CP ve Beşiktaş'a karşı oynayacağı son iki maçı da kaçıracak gibi görünüyor.

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