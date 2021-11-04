Leipzig'in hocasından PSG'nin yıldızına: Hakem Neymar'ın imzasını istiyor gibiydi!

RB Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Andreas Ekberg'i Neymar'dan imza istemekle itham etti.

Marsch, Andreas Ekberg'in kararlarına itiraz ettiği için karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gördü.

RB Leipzig, 8. dakikada bulduğu gol ile Fransız devi karşısında öne geçse de ilerleyen dakikalarda PSG, Gini Wijnaldum'un iki golüyle rakibini 2-1 geride bırakmayı başardı.

Dominik Szoboszlai uzatma dakikalarında penaltıdan fileleri havalandırdı ve Alman ekibine beraberliği getirdi.

Jesse Marsch ne söyledi?

Marsch karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlerin küçük takımlar yerine büyük takımlardan yana karar verdiği izlenimindeyim.

Saygılarını görmek zor. Hakem Neymar'dan imza almak istiyormuş gibi görünüyordu!"

RB Leipzig penaltı kaçırdı

Christopher Nkunku, Leipzig'i sekinci dakikada öne geçirdikten sonra Danilo ceza sahası içinde Andre Silva'ya faul yaptı ve Alman ekibi penaltı şansı yakaladı.

Ancak Andre Silva'nın 12. dakikada kullandığı penaltının gol olmasına Gianluigi Donnarumma izin vermedi.

Marsch, penaltıyı kimin atacağına karar vermeyi Silva ve Emil Forsberg'e bıraktığını söyledi.

"Genelde maçtan önce iki isme karar veririm,"

"Bu sefer Forsberg ve Silva'yı seçtim. Emil'in karar verebileceğini söyledim.

"Silva kendinden emin görünüyordu ama ne yazık ki kaçırdı. Fakat Donnarumma da dünyanın en iyi kalecilerinden biri."

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