Wayne Rooney, İngiltere Milli Takımı'nın en fazla gol atma rekorunu Harry Kane'in egale edeceğini düşürken MLS’in seviyesi hakkında da konuştu.

Amerika'daki çok sayıda futbolcunun, İngiltere'de oynama yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Rooney, 2018-20 yılları arasında DC United formasıyla MLS'de forma giydi ve ligde 48 maçta 23 gol kaydetti.

MLS’de futbol oynadıktan sonra İngiltere’ye yeniden dönen Rooney, Derby County ile önce oyuncu olarak sözleşme imzaladı, daha sonra ise menajer olarak anlaştı.

Şu anda İngiltere Championship’te Derby’i çalıştıran Rooney, kendisine ait olan milli takımda en fazla gol atan futbolcu rekorunu, eski takım arkadaşlarından birisinin kırmasını daha çok istediğini belirtti.

Rooney ne dedi?

İngiliz eski futbolcu, The Athletic'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Amerika’ya gitme fırsatını bulduğumda; farklı bir kültür, değişik bir oyun içerisinde bulunmak konusunda çeşitli deneyimler elde ettim.

“Bu tür farklı durumların, kazanma alışkanlığıma yardımcı olacağını hissettim.

“Oradaki futbol, İngiltere Championship’in seviyesine çok benziyor. Teknik olarak çok iyi olan birçok Güney Amerikalı var. Amerikalı çocuklar gerçekten iyi atletler.

“Hala oyunu taktiksel olarak çözmeye çalışıyorlar ve belki de buradaki kadar iyi değiller. Ama oyunları iyi seviyedeydi. MLS’de, buraya gelemeyecek kadar yetenekli birçok oyuncu olduğuna inanıyorum.

Rooney'in rekooru tehlikede mi?

Wayne Rooney; Bobby Charlton'ın 49 gollük rekorunu geride bırakarak, 120 maçta 53 golle İngiltere'nin rekor golcüsü olmaya devam ediyor.

Ancak Harry Kane’in, şu anda 48 golü var ve Rooney; bu unvanını kaybedeceğini düşünüyor:

“Bu rekor, uzun süre bende kalmayacak. Bu şu anda çok açık, çünkü Kane’in performansı rekoru egale edeceğini gösteriyor.

“Kane, en kötü önümüzdeki yıl içinde rekoru kıracaktır. Bu rekora sahip olmak gerçekten harika.

“Her zaman, futbolu çok seven ve sahada her şeyimi veren bir oyuncu oldum. Hep bu şekilde hatırlanmayı isterim.

“Rekorlar bir şekilde kırılır. Keşke, Kane'den önce rekoru eski takım arkadaşlarımdan birisi kırsaydı. Böylece, milli takım olarak daha fazla gol atmış olurduk.

“Umarım, Kane de elinden geleni yapar. Bir rekora ne kadar yaklaşırsan, o rekoru egale etmek o kadar uzun sürebiliyor.

“Bu yüzden, ne kadar erken rekoru kırarsa o kadar iyi olur. Bu konunun, Kane üzerinde bir baskı oluşturmasını istemem.”

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