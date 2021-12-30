Chelsea Menajeri Thomas Tuchel: Her şey Chelsea'ye karşı!

Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında 90+1'de Welbeck'in golüne engel olamayınca Brighton ile Stamford Bridge'de 1-1 berabere kalıp iki puan kaybetti.

Hayal kırıklığına uğrayan Thomas Tuchel, son dönemde her şeyin Chelsea'ye karşı gittiğini söyledi.

Maviler'in menajeri, Christian Pulisic'in ikinci yarıda penaltı beklediği pozisyonda 'VAR' uyarısının gelmemesini 'şaka' olarak nitelendirdi.

Tuchel ayrıca savunma oyuncuları Reece James ve Andreas Christensen'ın sakatlıklarından da yakındı.

Ne söylendi?

Maçtan sonra Amazon'a konuşan Alman hoca, şu yorumu yaptı:

"Hakemden korkunç bir karar aldık. Poizsyon kontrol bile edilmedi. Her şey aleyhimize. Yine iki sakatımız var.

"Penaltı pozisyonu şaka gibi. Dürüst olmak o pozisyona 'VAR'ın müdahale etmemesi şaka gibi.

"Uzun süreli sakatlıklardan ve Covid'den dönen çok fazla oyuncumuz var. Reece James'in sakatlığı büyük bir darbe oldu. Andreas Christensen sahadaki en iyi oyunculardan biriydi ve ondan da faydalanamadık."

Chelsea'nin hâlâ şampiyonluk yarışında olup olmadığı sorulduğunda Tuchel, şu yanıtı verdi: "Nasıl olacağız? Yedi Covid vakamız var. Altı veya daha fazla haftadırbeş veya altı oyuncumuz eksik. Bir şampiyonluk yarışında nasıl rekabet edebiliriz?

"Tam kadroya sahip olan herkes bu ligi kazanmakiçin tam güce sahip. Covid ve sakatlıklarla bunu yapabileceğimizi düşünmek aptallık olur.

"Gerçek bu, bulunduğumuz yer burası ve içinde bulunduğunuz durumun taleplerine uyum sağlamamız gerekiyor. Bunu söylüyorum. Kendi evimizde Brighton'a karşı kazanmak için çok mücadele ettik.

Oyuncularımdan fiziksellik, yoğunluk veya dakikalar açısından neler bekleyebileceğimi biliyordum. Artık kimse bilmiyor çünkü biz daha önce böyle bir şey yaşamamıştık."

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Brighton'ın Stamford Bridge'deki son dakikalardaki golü, Chelsea'nin bu sezon Premier Lig'deki 11. puanını kaybettiği anlamına geliyordu. Geçen sezon ise yalnızca 10 puan kaybetmişlerdi.

Bu, bu yıl Avrupa'nın en iyilerinden biri olacağı tahmin edilen ve şu anda Ben Chilwell ve Thiago Silva ile birlikte James ve Christensen'ın eksik olduğu bir savunma hattı için rahatsız edici bir istatistik.

Chelseea, birinci sıradaki Manchester City'nin sekiz puan gerisinde ve bu hafta sonu Liverpool ile karşılaşacak.

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