Chelsea menajeri Thomas Tuchel açıkladı: “Saul Niguez, Atletico Madrid’e dönmüyor”

Thomas Tuchel, kiralık orta saha oyuncusunun Atletico Madrid'e geri gönderileceğine dair haberler üzerine Saul Niguez'in Chelsea için hala önemli olabileceği konusunda ısrar etti.

Saul, yaz aylarında Atletico'dan Chelsea'ye bir sezonluk 30 milyon £ satın alma opsiyonu ile kiralandı.

27 yaşındaki oyuncu o zamandan beri Stamford Bridge'deki hayata uyum sağlamakta zorlanıyor ve Wanda Metropolitano'ya altı ay erken dönebileceği öne sürüldü, ancak Tuchel bunu inkar etti.

Saul, Chelsea formasıyla bugüne kadarki tüm müsabakalarda sadece 13 maçta forma giydi ve bunlardan sadece yedisinde 11 başladı.

Tuchel ne söyledi?

Ancak İspanyol, Cumartesi günü Chesterfield'a karşı 5-1'lik FA Cup üçüncü tur galibiyetinde etkileyici bir dönüş yaptı ve Tuchel gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Tuchel, Chelsea'nin resmi internet sitesine verdiği demeçte, "bizim için önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum ve umarım öyledir" dedi.

"Tottenham'a karşı oynanan maç Saul için ileriye doğru atılmış büyük bir adımdı ve yetenekleriyle neler yapabileceğini gösterdi.

"Her maçta ona daha çok güveniyorum, iyi durumda ve oyun tarzımıza adaptasyonu eskisinden çok daha ileri gitti.

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