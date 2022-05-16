GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Bayern Münih ile sözleşme uzatmayacağını duyuran Robert Lewandowski'nin talipleri arasına Barcelona'nın ardından Chelsea de eklendi.

Bundesliga şampiyonuyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki santrafor kulüple ipleri koparma noktasına geldi.

Adı bir süredir Lewandowski'yle anılan Barcelona, transferi gerçekleştirebilmek için öncelikle La Liga'nın finansal fair play şartlarını yerine getirmek zorunda.

Katalanlar elini çabuk tutamazsa, Thomas Tuchel'in özellikle istediği Lewandowski'nin yeni adresi İngiltere olabilir.

Chelsea'nin Lewandowski transferindeki avantajı ne?

Rusya-Ukrayna savaşından ötürü uygulanan yaptırımlar Chelsea'nin şu anda transfer yapmasını engelliyor. Ancak Todd Boehly tarafından satın alınan kulübün resmen el değiştirmesiyle yaptırımların kalkması bekleniyor.

Kulüp içindeki belirsizlik nedeniyle transfer piyasasında şimdiden devlerin gerisine düşen Chelsea, yaptırımların geri çekilmesiyle çalışmalarına hız verecek.

Takımın başında Alman teknik adam Thomas Tuchel'in bulunması, Lewandowski'yi ikna etme açısından Chelsea'ye önemli bir koz sunuyor.

Chelsea neden Lewandowski'yi istiyor?

Maviler, Diego Costa'nın 2018'de Atletico Madrid'e transfer olmasından bu yana ileri uçta istikrarlı bir isim bulmakta zorlandı.

Üstelik Chelsea'nin Lewandowski'yi olan ilgisi yeni değil. Londra ekibi Polonyalı yıldızı Stamford Bridge'e getirebilmek için geçmişte üç ayrı girişimde bulunmuştu.

Teknik direktör Tuchel'in de Lewandowski transferi için yönetime onay verdiği biliniyor.

Lewandowski gelirse Lukaku satılacak mı?

Chelsea'nin hem ekonomik açıdan, hem de taktiksel olarak Lewandowski ve Lukaku'yu aynı anda kadroda bulundurması mümknü gözükmüyor.

Geçen yıl 100 milyon sterline alınan, fakat beklentilerin altında kalan Belçikalı golcünün haftada 325 bin sterlinlik maaşı elden çıkarılmasının önündeki en büyük engel.

Chelsea şu ana kadar Lukaku için herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmedi. Belçikalı oyuncu ise sezon sona ermeden önce bu konunun gündeme gelmesini istemiyor.

Ancak Tuchel ile Lukaku arasında bir uyumsuzluk yaşandığı açıkça ortada. 29 yaşındaki forvet Alman teknik adamın sistemine adapte olmakta zorlanmış ve ikili arasında bu sebeple gerginlik yaşanmıştı.