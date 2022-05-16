Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Elmas, en büyük başarısızlığının camiayı tek çatı altında birleştirememek olduğunu ve bunun mümkün görünmediğini söyledi.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın başkanı olduktan sonra gerçekleştirmek istediği ancak gerçekleştiremediği hedeflerine değinen Burak Elmas, Fatih Terim'e de yüklendi:"

"Yapılacak seçimde aday değilim ve şu ana kadar adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk için oy kullanmayı da düşünmüyorum.

"Her iki ismin de samimiyetine güvenmiyorum. Sanırım ben ve arkadaşlarımla uğraşmayı bir seçim stratejisi olarak kurgulamışlar. Gereken cevabı vereceğimden şüphe olmasın.

"Bu oyunun Galatasaray'a verdiği zararla ilgili kimsenin endişesi olmayan insanlar buna devam edecekler. Bunun parçası olmayacağım. Taraftar olsam, ben de Burak Elmas'ı ciddi şekilde eleştirirdim ama taraftar ve üyeleri ayırmamız gerekiyor. Üyelerimizin, taraftar gözlüğüyle bakma lüksü yok.

"Luis Campos, şu ana kadar Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadı. Onlar da şaşırdılar, yabancı oldukları için daha çok şaşırdılar. Luis de bu sistemde görev yapmayacağını söyledi. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum.

"Domenec Torrent'in karakterine futbol bilgisine son derece güveniyorum ama bazen takımlarla teknik direktörler arasında bir doku uyuşmazlığı yaşanabiliyor. Buna rağmen adaylığını koyan isimlerin sezon devam ederken Torrent ile çalışmayacaklarını açıklamaları takıma zarar veriyor.

"Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da"

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