La Liga'da sezonun bitimine bir hafta kala üçüncülük koltuğunda oturan Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

2011'den bu yana Atletico'yu çalıştıran Arjantinli teknik direktör, gelecek sezon da Atletico Madrid'i çalıştırmaya devam edeceğini belirtti.

Simeone ne söyledi?

Atletico'nun pazar günü Wanda Metropolitano'da Sevilla ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından geleceği sorgulanan Simeone, "Kontratım 2024'te sona eriyor ve söyleyecek yeni bir şey yok. Atletico Madrid'i çalıştırmaya devam edeceğim" dedi.

Atletico Diego Simeone yönetiminde iki kez La Liga şampiyonluğu yaşarken, iki Avrupa Ligi, iki UEFA Süper Kupası ve birer Copa del Rey ile İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Takımıyla iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan Simeone buna rağmen her iki finalde de kupayı elde edememişti.

Atletico Madrid'i çalıştırmadan önce ülkesinde Racing Club, San Lorenzo, River Plate ve Estudiantes'i de çalıştıran Simeone, Catania ile kısa ve başarısız bir Serie A deneyimi de yaşamıştı. Futbolculuk yıllarında beş sezon Atletico Madrid forması giyen Simeone, Arjantin Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer almıştı.

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