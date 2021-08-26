Chelsea ile West Ham arasında menajer krizi

İki İngiliz kulübü arasında Kurt Zouma’nın transferi konusunda son aşamaya kadar gelen pazarlık birden çıkmaza girdi.

Premier Lig ekiplerinden West Ham, Kurt Zouma’nın transferi için Chelsea ile 30 milyon euro karşılığında el sıkışmıştı. Oyuncuyla da beş yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan West Ham beklenmedik bir pürüzle karşılaştı.

Telefoot’un haberine göre; görüşmelere birden fazla menajerin dahil olması nedeniyle bazı şartlarda anlaşma sağlanamadı ve kulüpler bir süreliğine transfer sürecini dondurdu.

Halbuki Zouma’nın sağlık kontrolleri için tarih bile belirlenmiş, geriye sadece imzaların atılması kalmıştı.

İlerleyen saatlerde iki kulüp pürüzlerin giderilmesi için tekrar masaya oturdu. Ancak yaşanan problem bitti gözüyle bakılan transferi hayli geriye götürdü. Zouma’nın bu sezon West Ham forması giyip giymeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

West Ham istediği transferleri yapamadı

Transfer sezonunun en sessiz takımlarından biri olan West Ham, şu ana kadar yalnızca düşük profilli iki transfere imza atabildi.

Watford'dan stoper Craig Dawson'ı 2.3 milyon euro'ya renklerine bağlayan West Ham, PSG'den Fransız file bekçisi Alphonse Areola'yı kiraladı.

Buna karşın yeni sezona harika bir başlangıç yapan West Ham, iki galibiyetle Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor. Açılış haftasında Newcastle'ı 4-2 yenen West Ham, Leeds engelini ise 4-1 gibi net bir skorla geçti.

David Moyes yönetimindeki takım, geçen sezon sürpriz bir çıkış yaparak ligi altıncı sırada tamamlamıştı.

Kounde’yi de etkileyebilir

Bir süredir Sevilla’nın Fransız stoperi Jules Kounde’yi kadrosuna katmaya çalışan Chelsea’nin İspanyol kulübüne 50 milyon euro teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu bilgisi İngiliz basınında yer almıştı.

Ancak Zouma’nın satışından elde edilmesi planlanan 30 milyon euro’luk gelirin kaybı Kounde transferini de zora sokabilir.

Romelu Lukaku için 97 milyon sterlin harcayan Chelsea’nin finansal fair-play limitlerini aşmamak için dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Londra kulübü, 2019 yılında 18 yaş altı oyuncuların transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle FIFA tarafından iki dönem transfer yasağıyla cezalandırılmıştı.

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