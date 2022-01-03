Fenerbahçe Kulübü: Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nı tercih etti

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı doğumlu oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

22 yaşındaki orta saha, annesinin vatandaşlığı nedeniyle Kanada milli takımını da seçebiliyordu.

Ne söylendi?

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza sonsuz başarılar dileriz."

🟡 🔵 Fenerbahçe SK:



"2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza sonsuz başarılar dileriz." pic.twitter.com/3QEEtNOg3X — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 3, 2022

Milli Takım'dan sorumlu federasyon yöneticisi Hamit Altıntop ise şunları söyledi:

"Bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk.”

Ferdi Kadıoğlu bu sezon nasıl?

Bu sezon Fenerbahe formasıyla 20'si ilk 11'de olmak üzere 22 maça çıkan Ferdi, iki gol atarken iki de asist yapmıştı. Hollanda U21 Milli Takımı'nda daha çok hücum oyuncusu olarak görev yapan genç oyuncu Fenerbahçe'ye Ali Koç döneminin ilk yılında Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun tavsiyesiyle transfer edilmişti.

Bu sezon genellikle 3-4-3 oynayan Fenerbahçe'de sol kenarda izlediğimiz Ferdi, Pereira ile yolların ayrılmasının ardından dörtlü savunmaya dönen Fenerbahçe'de Filip Novak ve Attila Szalai ile birlikte dörtlü savunmanın solunda oynayabilecek üç oyuncudan biri olarak dikkat çekiyor. Ferdi'nin dörtlü savunmadaki performansı da merakla bekleniyor.

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