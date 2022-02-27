Chelsea, Ukrayna'da "barış için dua ediyor" açıklaması yaparken ülkedeki mevcut durumu "korkunç ve yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Rusya, geçen hafta Başkan Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya tam kapsamlı bir askeri işgal başlattı.

Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere bir dizi spor etkinliği krizden etkilendi. Avrupa'daki futbol kulüpleri ve oyuncular, Ukrayna'da artan ölü sayısının ortasında barış çağrısında bulundular.

Ne söylendi?

Chelsea şu anda Pazar günü Liverpool ile bir Carabao Kupası final maçına hazırlanıyor, ancak web sitelerinde Ukrayna'daki çatışmaya da değindi:

"Ukrayna'daki durum korkunç ve yıkıcı. Chelsea FC'nin düşünceleri Ukrayna'daki herkesle birlikte."

"Kulüpteki herkes barış için dua ediyor."

Club statement on the conflict in Ukraine. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2022

Abramovic, yetkilerini devretti

Açıklama, Roman Abramovic'in Chelsea'nin "yönetimini" kulübün hayır kurumuna devrettiği haberlerinin hemen ardından geldi.

26 Şubat'ta yaptığı açıklamada Abramovich şunları söyledi: "Ben her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım.

"Bu değerlere bağlı kalıyorum. Bu nedenle bugün Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine Chelsea FC'nin yönetimini ve bakımını veriyorum.

"Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

Premier Lig'de Ukrayna yankıları

Premier Lig'de Everton ve Manchester City taraftarları Goodison Park'taki maçtan önce Ukrayna halkına destek vermek için bir araya geldi ve defans oyuncusu Oleksandr Zinchenko gözyaşlarına boğuldu.

Manchester United ve Watford oyuncuları gibi Old Trafford da dahil olmak üzere İngiltere'deki diğer kulüpler de savaş karşıtı mesajlar gönderdi, birçok farklı dilde barış kelimesinin görüntülendiği bir pankart taşındı.

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