Yusuf Yazıcı CSKA ile ilk maçına çıktı, frikikten derbide golünü attı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Ocak transfer döneminde Fransız ekibi Lille'den Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer oldu.

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı 6 aylığına kiralarken satun alma opsiyonu da Rus ekbinde bulunuyor.

Yusuf Yazıcı'nın ilk maçtaki performansı ise CSKA'nın bu opsiyonu kullanmasını düşündürtebilir.

Yusuf Yazıcı ne yaptı?

Yıldız 10 numara, CSKA Moskova ile çıktığı ilk resmi karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Yusuf Yazıcı, Spartak Moskova derbisinde deplasmanda 49. dakikada takımını öne geçiren golü frikikten kaydetti.

75 dakika sahada kalan milli futbolcu, aldığı sürede etkili bir performans göstererek takımının en iyisi oldu.

Yusuf Yazıcı, attığı golün yanı sıra 3 başarılı orta, 1 kilit pas ve yüzde 81'lik pas isabet oranı ile başarılı bir derbiyi geride bıraktı.

Yusuf Yazıcı'nın kariyeri

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ilk olarak 2015 yılında bordo mavili formayı giydi.

Burada sezonlar geçtikçe performansını artıran 24 yaşındaki yıldız, 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Dönemin Lille sportif direktörü Luis Campos tarafından tarafından 16.5 milyon Euro rekor bedelle transfer edildi.

İlk sezonunda geçirdiği sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istediği şansı bulamayan Yusuf Yazıcı, ikinci sezonunda özellikle Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çekti.

Galtier'in ayrılmasından sonra Lille'de pek fazla şans bulamayan milli futbolcu, takımdan ayrlma kararı aldı ve CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Ay yıldızlı forma ile 38 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 2 gol attı.

Daha fazla okuma