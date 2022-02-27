Leeds United, Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdı

Leeds United Premier Lig'de son olarak Tottenham'a evinde 4-0 gibi ağır bir sonuçla mağlup oldu.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Leeds yönetimi tecrübeli menajer ile yolları ayrma kararı aldı.

RESMÎ: Leeds United, Marcelo Bielsa'yı kovdu ⚪️ pic.twitter.com/sS7GyR2I3v — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 27, 2022

Ne söylendi?

Leeds başkanı Andrea Radrizzani, haberi doğruladı:

"Bu, Leeds United'daki görev sürem boyunca Marcelo'nun elde ettiği tüm başarıları göz önünde bulundurarak vermek zorunda kaldığım en zor karardı.

"Marcelo'nun menajerimiz olmasıyla birlikte üç inanılmaz sezonumuz oldu ve Elland Road'daki güzel zamanlar geri döndü. Kulübün kültürünü değiştirdi ve hepimize kazanan bir zihniyet getirdi. Özellikle 2019/20 sezonunda yaratılan ve Premier Lig'e yükseldiğmiz anlar, elbette ben ve taraftarlar dahil tüm anılarımızda uzun süre yaşayacak.

"Ancak kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeliyim ve Premier Lig statüümüzü güvence altına almak için şimdi bir değişiklik yapılması gerektiğine inanıyorum. Son sonuçlar ve performanslar beklentilerimizi karşılamadı.

"Kendimizi tehlikeli bir lig konumunda buluyoruz ve sezonun belirleyici aşamasında bir etki yaratmak için yeni bir menajer getirmenin doğru zamanı olduğunu hissediyorum.

"Doğal olarak ben, kulüpteki herkesle birlikte çabaları ve başarıları için Marcelo'ya teşekkür etmek istiyorum ve ona gelecek için en iyisini diliyoruz."

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu

2021-2022 sezonu başında Vitor Pereira'yı göreve getirmeden önce Marcelo Bielsa'nın ismi sarı lacivertli kulüp ile anılıyordu.

Başkan Ali Koç, Haziran ayında basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Bielsa hakkında şunları söylemişti:

"Bizle adı çok yazılan bir hoca, ancak henüz kendisiyle bir temasımız olmadı. Ancak kalibre olarak o seviye bir hoca bakıyoruz."

Daha fazla okuma