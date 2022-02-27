Roy Keane, Manchester United'a Diego Simeone'yi yeni menajeri olarak getirmesi önerisinde bulundu. Çünkü Diego Simeone, Ralf Rangnick gibi "oyuncularıyla uğraşmıyor".

Ole Gunnar Solskjaer 2021-22 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve United, son kalıcı menajerini Kasım ayında görevden aldı.

Roy Keane ne söyledi?

Kırmızı Şeytanların eski kaptanı, gelecek sezon Old Trafford'da kimi görev başında görmek istediği sorulduğunda, The Overlap Live'da şunları söyledi: "Belki Simeone, doğru türden bir karakter. Atletico ile zor bir dönem geçiriyor. Yollar ayrılabilir."

"Simeone. Gidin ve onu getirin. Büyük bir karakter. Harika şeyler yaptı. Harika bir karakter, büyük bir kişilik. Oyuncularla uğraşmaz. Belki onun gibi biri kulübe gelirse, işler yolunda gidebilir.

"Yakında değişebilir. Her şeyin kötü ve kasvetli olduğunu düşünmüyorum, United'da hala iyi şeyler oluyor, ancak menajeri görevinden almaları gerekiyor.

"Menajer doğru değilse, o zaman geri kalan her şey dağılır."

Keane, United'ın şu anda sözleşmeli olsun ya da olmasın, iş için doğru adamı arayışında acımasız olması gerektiğini de sözlerine ekledi: "Gidin ve istediğiniz menajeri alın.

"İnsanlar 'Oh, biri bir kulübe bağlı' diyor. Ancak gerçekten bir menajer istiyorsanız - ve gerçekten bir oyuncu istediğinizde böyle olur - gidip onu alırsınız.

"İki yıldır müsait olmadığını söyleyenlere, bahaneler üretenlere aldırmayın. Oyuncular için servet ödüyorsunuz, neden bir menajer için olmasın?

"Kimin sözleşmesi olduğu umurumda değil; onun Manchester United için doğru teknik direktör olduğunu düşünüyorsanız gidin ve onu alın."

Simeone'nin durumu

Simeone, kariyerinin son on yılını Atletico'da geçirerek, kulübün iki La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere sekiz kupa kazanmasına yardımcı oldu.

Geçen dönem 2013-14'ten bu yana ilk kez La Liga'yı alan Madrid ekibi, Simeone yönetiminde iki Şampiyonlar Ligi finaline de ulaştı.

51 yaşındaki teknik direktörün Wanda Metropolitano'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak Atletico bu sezon Liga şampiyonluk yarışından erkenden çekildi.

Simeone'nin yaz aylarında ayrılacağı öne sürüldü, ancak çok şey Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci ayağında, ironik bir şekilde United'a karşı nasıl bir performans gösterdiklerine bağlı olabilir. İlk maç 1-1 berabere biterken kader Old Trafford'daki karşılaşmaya bağlı.

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