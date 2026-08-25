Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Chelsea - Brighton maçı 30 Ağustos 2026'da TSİ 16.00'da, EST ile 09.00'da ve GMT ile 14.00'te başlayacak.

Chelsea - Brighton maçı önizlemesi ve maçın bağlamı

Brighton sezona mükemmel bir başlangıç yaptı ve Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. Gollerin tamamı, karşılaşmada 31 dakika dolmadan geldi ve bunların arasında Jack Hinshelwood'un kısa arayla attığı iki gol de vardı. Brighton'ın iyi dinlenmiş olması da bekleniyor, zira takım Villa'nın 10 kişi kaldığı maçın ikinci yarısının tamamını rahat geçirdi. Chelsea ise Batı Londra derbisinde Fulham'ı beş gollü, nefes kesen bir maçta Joao Pedro, Morgan Rogers ve Cole Palmer'ın golleriyle yendi. Palmer, Joao Pedro'nun ilk dakikadaki açılış golünün asistini yaptı.

Getty Images

Chelsea ve Brighton kimleri transfer etti?

Chelsea'nın yazları artık hiç sıkıcı geçmiyor. Arbeloa'nın eski takım arkadaşı Xabi Alonso, Stamford Bridge'deki yeni isim oldu ve Aston Villa'dan Morgan Rogers için ödenen Britanya rekoru £117 milyon bonservis de dahil olmak üzere büyük harcamalar yaptı. Alonso'nun yeni Chelsea'si, transfer döneminde şu ana kadar oyuncular için toplam £333 milyon gibi dudak uçuklatan bir rakam harcadı. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda ve Marco Palestra, pahalı ve dikkat çeken yeni transferlerden bazıları. Premier League'in tecrübeli isimleri Danny Welbeck ve Jordan Henderson da büyük deneyim katmak için takıma geldi.

Getty Images

Brighton da birçok yeni oyuncu için büyük paralar harcadı. Kulüp, üç önemli stoper transfer etti: Leeds'ten £20 milyona Pascal Struijk, Spurs'ten £46 milyona Luka Vuskovic ve Venezia'dan Avusturyalı Michael Svoboda. Ayrıca Brighton'a özgü bir şekilde, AIK'ten £24 milyona 19 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Zadok Yohanna, Benfica'dan Portekizli kanat Rodrigo Rego ve vatandaşı sağ bek Costinha'yı Olympiacos'tan kadrosuna katarak daha az bilinen birkaç cevher daha keşfetti. Taraftarların sevgilisi Pascal Gross da Borussia Dortmund'da geçirdiği iki yılın ardından kulübe geri döndü. Kanadalı forvet Promise David de kiralık olarak geldi.

getty

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

Brighton, iki takım arasındaki son dört karşılaşmayı kazandı ve son üç H2H maçın her birinde tam üç gol attı.

Jordan Henderson, Chelsea'de bu maçta forma giyemeyecek. Brighton'da ise Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh ve Evan Ferguson yok. Carlos Baleba, Man United'a transferini tamamlama aşamasında.

Getty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, bu maç öncesinde Emanuel Emegha ve Jordan Henderson'ın sakatlıkları nedeniyle bu oyunculardan yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte listelenen bir ceza durumu bulunmuyor. Henüz doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 paylaşılmadı ve santra saatine yaklaştıkça daha fazla güncelleme eklenecek.

Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba ve Evan Ferguson'ın tamamının sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek olması sebebiyle daha kabarık bir eksik listesiyle karşı karşıya. Baleba'nın yokluğu, Manchester United'a yaptığı yaz transferinin ardından tanıdık bir durum. Deplasman ekibinde şu anda kayıtlı bir ceza bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 maça daha yakın bir zamanda netleşecek.

Form durumu

Chelsea'nın son beş maçı da sezon öncesi hazırlık karşılaşmasıydı ve takım bu süreçte iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Real Sociedad'ı 3-1 yenen Chelsea, bundan dört gün önce de AC Milan'ı 3-0 mağlup etmişti. Takım ayrıca Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kaldı ve Juventus'a 0-1, Tottenham Hotspur'a ise 1-2 kaybetti. Chelsea bu beş maçta 10 gol attı ve kalesinde 7 gol gördü.

Brighton ise çok daha güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Hurzeler'in ekibi son beş maçının dördünü kazandı, puan kaybettiği tek maç ise 20 Ağustos'ta Konferans Ligi'nde Tromso ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Bunun öncesindeki son sonucu, Premier League'in açılış haftasında Aston Villa'yı 4-0'la yıktığı maçtı. Daha önceki hazırlık döneminde Bologna'yı 1-0, Roma'yı 3-0 yendi ve Strasbourg'u 4-3 mağlup etti. Brighton bu beş maçta 9 gol attı ve 3 gol yedi.

İkili rekabette sonuçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 21 Nisan 2026'da oynandı ve Brighton, Premier League'de Amex Stadium'da Chelsea'yi 3-0 mağlup etti. Chelsea'nin bu eşleşmedeki son galibiyeti Eylül 2024'e uzanıyor; Stamford Bridge'de 4-2 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Brighton, Chelsea'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. Ayrıca Eylül 2025'teki maç, Stamford Bridge'de Brighton'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Puan durumu

Premier League puan tablosunda Brighton açılış haftasının ardından zirvede yer alırken, Chelsea bu maç öncesinde 11. sırada bulunuyor.