Cengiz Ünder Galatasaray-Marsilya maçında oynayacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta Galatasaray ile karşılaşacak Marsilya'da Türk oyuncu Cengiz Ünder'in durumu henüz netlik kazanmadı. Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyen Cengiz'in, Galatasaray deplasmanında oynayıp oynamayacağı da netleşmedi.

Marsilya'nın dünyaca ünlü Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli Cengiz'in son durumunu değerlendirirken, yıldız oyuncunun tedavisinin sürdüğünü söyledi:

"Cengiz şu an iyileşme sürecinde. Biraz daha hızlı bir şekilde dönmesini bekliyorduk ancak bu konuda yanıldık. Hafta sonu oynayacağımız Lyon maçında ya da hafta içi Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağını göreceğiz"

Kritik randevu

Roma'da Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyince Fransız ekibine kiralanan Cengiz, kariyerini yeniden canlandırmıştı. Bu sezon Ligue 1'de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandıran Cengiz, Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde ise sahaya çıktığı 4 karşılaşmaya 2 gol ve 3 asist sığdırmayı başarmıştı.

Galatasaray'ın ilk sırada yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda dört puanla üçüncü sırada yer alan Marsilya, hafta içinde sarı-kırmızılı takımla oldukça kritik bir 90 dakika oynayacak. Fatih Terim'in ekibi Marsilya'ya yenilmemesi halinde grupta ilk iki sırayı almayı garantilemiş olacak.

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