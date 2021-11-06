"Cavani beni aradı ve bize gelmek için yalvardı!"

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrasında İngiliz ekibindeki forma şansı azalan Edinson Cavani hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors'un ikinci başkanı Juan Roman Riquelme, Cavani'nin Ocak ayında kendisini aradığını ve transferi için yalvardığını öne sürdü.

TNT Sports'a konuşan Boca Juniors efsanesi, "Ocak ayında Cavani ile bir görüşme gerçekleştirdim. Manchester United'da fazla oynayamadığı için Boca Juniors'a katılmak istediğini söyledi. Onunla uzun zaman konuştuk. Bir gün konuşmamızın hemen ardından iki gol attı ve sonrasında attığı gollerle takımıyla sözleşmesi yenilendi" dedi.

Sözleşmesi sona eriyor

Bu sezon forma şansı bulduğu sekiz maçta bir gol atan Cavani, Manchester United'ın santrfor rotasyonunda geride kalmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Boca Juniors'a transferinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.

Kariyerinin büyük bir bölümü PSG'de geçen ve Ligue 1'de 138 gole imza atan golcü oyuncu Avrupa'da daha önce Palermo ve Napoli formaları da giymişti.

İlerleyen yaşına rağmen 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay formasını giymeye devam eden Cavani milli forma altında çıktığı 126 maçta ise 53 kez gol sevinci yaşamıştı.

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