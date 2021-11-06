Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanacak mı? Hakem kural hatası mı yaptı?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor.

Perşembe akşamı NEF Stadı'nda oynana karşılaşmalarının son anlarında hakemin ilginç bir hata yaptığı ortaya çıktı.

NEF Stadı'nda neler yaşandı?

Hakem Sandro Scharer, 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na orta alanda faul yapan Dmitri Zhivoglyadov'a sarı kartını çıkarıyor.

İsviçreli hakem, 90+3'te yaşanan bir pozisyonun ardından Zhivoglyadov'a bir kez daha sarı kart gösteriyor.

Fakat Scharer, 2 numaralı oyuncu Zhivoglyadov'a ikinci sarı kartı göstermesine rağmen kırmızı kartı çıkarmıyor ve oyundan atmıyor.

Taraftarların gözünden kaçmayan bu olay, sosyal medyada birden gündem olurken UEFA'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

UEFA'nın hakem raporunda ne yazıyor?

Söz konusu mücadelenin UEFA'nın resmî sitesinde yer alan raporu incelendiğinde, Zhivoglyadov'un 90+2'de gördüğü ilk sarı kart yazmıyor.

Rus oyuncunun 90+2'de gördüğü ilk sarı kart ise UEFA'nın maç raporunda yer alabiliyor.

Şayet UEFA, konuyla ilgili bir inceleme başlatırsa hakem raporunu inceleyebilir. Uygun gördüğü takdirde de maçın yeniden oynanmasını isteyebilir.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Lokomotiv Moskova ile berabere kalarak E Grubu'ndaki liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, lige dönüyor.

Fatih Terim'in öğrencileri, pazar günü saat 16.00'da deplasmanda VavaCars Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, millî aranın ardından ise 21 Kasım'da derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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