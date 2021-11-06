Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo takımdaki düzeni bozuyor mu?

Kırmızı Şeytanların Norveçli menajeri Solskjaer, Cristiano Ronaldo'nun tarihin en iyi oyuncularından birisi olduğunu belirterek Portekizli yıldızın, harika bir profesyonel olduğundan bahsetti.

36 yaşındaki süperstar, Real Madrid ve Juventus takımlarında geçirdiği 12 yılda büyük başarılar elde ettikten sonra eski takımı Manchester United'a duygusal bir şekilde yeniden döndü.

Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United'a dönmesi büyük bir etki uyandırdı. Takıma katıldığından beri 11 maçta 9 gol atmayı başaran Portekizli süperstarın, etkili performansına rağmen Manchester United'ın uzun vadeli planlarına zarar verdiği de konuşuluyor.

Ne söylendi?

Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United'ın planlarında çok önemli bir yerde olduğunu söyleyen Solskjaer, bu durumun kimse tarafından tartışılmadığını belirtti. Manchester City maçı öncesinde Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Norveçli menajer şu açıklamayı yaptı: "Cristiano, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi.

"Saha içinde ve dışında etkisi kesinlikle muazzam. Attığı goller, saha içinde ve çevresinde kendini yönetme şekli harika. Bütün bunlara rağmen, insanlar Cristiano'nun nasıl olumsuz bir etki oluşturabileceğini söylüyorlar cidden anlamak mümkün değil.

"Cristiano Ronaldo'nun, sezona çok iyi başlamasına sevindim. O, goller atıyor ve takımı için en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok iyi bir profesyonel."

Solskjaer'in, Cristiano Ronaldo'nun katkısından mutlu olmasını belirtmesiyle Portekizli yıldız, Manchester City mücadelesinde takımının yine en büyük kozlarından birisi olacak.

Old Trafford'daki diğer durumlar nasıl?

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'den yoksun olacak. Başarılı defans oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçında zamansız bir sakatlık yaşadı.

Solskjaer, 28 yaşındaki oyuncunun ne zaman geri dönebileceği sorulduğunda, "Yapılan detaylı incelemelerin ardından maalesef ki Varane'ın, 4 veya 5 hafta boyunca bizimle beraber olamayacağını düşünüyoruz ve bu durum, bizim için büyük bir darbe oldu.

"Raphael, takıma döndüğünde gerçekten iyi bir perfromans gösterdi. Eric Bailly'nin de dönüşü mükemmeldi. Bizim, geniş bir kadromuz var ve bu tür kayıplarla başa çıkabiliriz" dedi.

Solskjaer, Victor Lindelof'un durumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Onun durumu şimdilik belli değil. Umarım Manchester City maçı için hazır olur ve ben, onun iyi olduğunu size söyleyebilirim."

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