Xavi'den Barcelona fedakârlığı

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, göreve eski oyuncusu Xavi Hernandez’i getirmek istiyor.

Xavi’nin çalıştırdığı ve sözleşmesinin devam ettiği Al Sadd, bir açıklama yayınlayıp Barcelona ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ancak iki kulüp arasındaki tazminat sorununun henüz çözülemediği ileri sürüldü.

Xavi’den tazminat fedakarlığı

Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste ve sportif direktörü Mateu Alemany; Al Sadd yetkilileriyle ve Xavi’nin menajeri Fernando Solanas ile görüşmek üzere Katar’a gitmişlerdi ancak henüz serbest kalma bedeli noktasında bir anlaşma sağlayamadılar.

Katarlı gazeteci Mohammed Al Kaabi, sosyal medya hesabından Xavi’nin 5 milyon euro’luk serbest kalma bedelini kendisinin ödeyeceğini yazdı.

AS gazetesi ise ilerleyen saatlerde Barcelona’nın Xavi görüşmeleri ile alakalı bir resmi açıklama yapacağını duyurdu.

Xavi’nin teknik direktörlük karnesi

Xavi, 2019 yılında oyunculuk kariyerine nokta koymasının ardından Al-Sadd’ın başına geçmişti.

2020-21 sezonunda takımını Katar Yıldızlar Ligi zaferine ulaştıran Xavi, buna ek olarak Katar Kupası, Katar Süper Kupası, Katar Emir Kupası ve Katar Yıldızlar zaferi şampiyonluğu yaşadı.

Xavi döneminde 89 maça çıkan Al-Sadd, bunların 61’ini kazandı.