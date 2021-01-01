Cassano, Mourinho ve Ronaldo hakkında kesin konuştu

Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo’nun Roma’ya transfer olma ihtimalini düşük görüyor.

Jose Mourinho ile Cristiano Ronaldo arasında gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmesi, İtalya’da transfer gündemini meşgul ediyor.

Portekizli teknik adamın, Ronaldo’yu Juventus’taki durumuyla ilgili birinci ağızdan bilgi almak için aradığı öne sürüldü.

Tottenham macerası hayal kırıklığı ile sonlanan Jose Mourinho, gelecek sezon Roma’yı çalıştıracak. Mourinho, vatandaşı ve eski öğrencisi Ronaldo’yu kadrosunda görmek istese dahi, transferin önünde iki büyük engel var. Ronaldo’nun Juventus’la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız oyuncunun 30 milyon euro’luk maaşı da Portekizliyi isteyen kulüpler için caydırıcı bir faktör.

Cassano iddiaları 'aptalca' buldu

Geçmişte Roma ve Real Madrid formalarını giyen Antonio Cassano’ya göre, bu transferin gerçekleşmesi oldukça düşük bir ihtimal.

“Bu aptalca. Real Madrid’deyken Mourinho ile Cristiano Ronaldo arasında iyi bir ilişki yoktu. Roma’ya gideceğini nasıl düşünebilirler?”

Cristiano Ronaldo ile istediği başarılara bir türlü ulaşamayan Juventus'un Serie A'daki hegemonyası da bu sezon sona erdi. Kulübün teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri’yi getirmesinin ardından, Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılacağı yönündeki beklenti artmıştı.

Daha fazla okuma