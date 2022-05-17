Carlos Tevez, Lionel Messi’nin PSG’deki görünümünden tamamen farklı bir oyuncu olduğunu ve Fransa’da sadece kendisinin 'yarısını' gösterdiğini söyledi.

Barcelona’da yeni bir sözleşme imzalayamayacağı anlaşıldıktan sonra çarpıcı bir kararla Paris’e taşınan yedi Ballon d'Or sahibi, Parc des Princes'teki ilk sezonunun sonuna yaklaşıyor.

Konfor alanından çıkan Messi, PSG’de 33 maçta sadece 11 gol kaydedebildi ve Ligue 1 şampiyonluğunu elde etmiş olsa da Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başaramadı.

Lionel Messi, PSG'de mutlu mu?

Messi, Brezilyalı millî futbolcu Neymar ve Dünya Kupası kazananı Kylian Mbappe gibi yıldızlarla dolu bir kadro ile çalışmasına rağmen, bu sezon hüsrana uğratan rakamlar elde etti.

Seleccion de Noticias'a konuşan Tevez, Arjantin Millî Takımı’ndan eski takım arkadaşının Barcelona döneminden tamamen farklı göründüğünü söyledi.

Tevez, "PSG'deyken farklı, millî takıma geldiğinde farklı” dedi.

Eski forvet, Messi'nin Arjantin Millî Takımı’ndaki görüntüsü ile kıyaslandığında, PSG’de ‘yarı’ mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Messi'yi gelecekte neler bekliyor?

Messi, PSG ile 2023 yazına kadar bir sözleşmeye sahip. Ancak adı yine de transferde geçiyor.

Arjantinli süperstarın Camp Nou'ya dönüşü tartışılırken, MLS'e gideceğine dair söylentiler de mevcut.

Efsanevi Güney Amerikalının 2021-22 sezonu sona ermeden önce bir maçı daha var. PSG, cumartesi günü Metz'e karşı Ligue 1'in son karşılaşmasını oynayacak.

Messi, 2022-23'te daha fazlası için geri dönecek ve bu sezonun ortasında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmayı amaçlayacak.

2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da Katar'da başlayacak ve Messi, bu turnuvanın grup aşamasında Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.