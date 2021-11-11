Carlo Ancelotti: Falcao fiziksel olarak harika bir durumda

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılarak La Liga takımlarından Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'nun son durumunu değerlendirdi. Dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Kolombiyalı yıldızın lige çok iyi bir başlangıç yaptığını ve kalitesini ispatladığını söyledi.

Ancelotti ne söyledi?

ESPN'de yayımlanan bir programda Kolombiyalı eski futbolcu Faustino Asprilla'nın sorularını yanıtlayan Ancelotti, eski öğrencisi James Rodriguez hakkında da konuştu:

"Falcao La Liga'ya çok iyi başladı. Geldiğinden beri goller atıyor ve takımı için oynuyor. Fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi durumda gibi görünüyor. James Rodriguez ise Al Rayyan'a giderek kendisi için önemli olanın oynamak olduğunu gösterdi. Sahada olduğu sürece iyi olacak ve kalitesini gösterecek. Bundan hiçbir şüphem yok"

Koeman dönemini bitirdi

Galatasaray'da yüksek maaşının da etkisiyle yaşadığı sakatlık problemlerinin ardından taraftarların tepkisini çeken 35 yaşındaki santrfor transfer döneminin son günlerinde katıldığı Rayo Vallecano'da sekiz maça çıkarken, beş gol atmıştı. Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'i de boş geçmeyen Falcao, Barcelona'ya attığı golle Ronald Koeman döneminin sona ermesine neden olmuştu.

Büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da bekleneni veremeyen Falcao, iki sezon kaldığı Süper Lig'de 19 gole imza atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde başarı için transfer edilen yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol sevinci yaşayamazken, Galatasaray da Falcao'nun forma giydiği dönemde kupa kazanamamıştı.

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