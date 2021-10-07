Capello, Donnarumma'yı nankörlükle suçladı

Efsane teknik adam Fabio Capello, Donnarumma’nın Milan’dan PSG’ye transferi hakkında ağır sözler kullandı.

Milan’la sözleşmesi bu yaz sona eren Gianluigi Donnarumma, serbest kaldıktan sonra Paris Saint-Germain forması giyen yıldızlar kervanına katılmıştı.

UEFA Uluslar Ligi’ndeki İtalya-İspanya maçında San Siro tribünlerinden tepki gören başarılı kaleciye bir eleştiri de Fabio Capello’dan geldi.

Milan, Real Madrid, Roma ve Juventus’u çalıştıran Capello, İtalyan tarihinin en önemli teknik adamları arasında yer alıyor.

Ne söyledi?

Corriere dello Sport’a konuşan Capello, Donnarumma’nın ayrılık şeklini doğru bulmadığını söyledi.

“Umarım mutludur, çünkü o milli takımın Avrupa şampiyonluğuna önemli katkı yapmış bir oyuncu. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim; Donnarumma, PSG’ye giderek Milan’a nankörlük etti. Kulübün çocukluğundan beri kendisi ve ailesi için yaptıklarını göz önüne alıp, daha farklı davranmalıydı.”

Taraftarların öfkesi dinmedi

Milan taraftarları, İspanya maçı için Milano’ya gelen Donnarumma’yı köprüye astıkları, "Milano'da bir daha asla hoş karşılanmayacaksın" pankartıyla karşılamıştı.

Tepkiyle karşılaştığı takdirde çok üzüleceğini belirten genç file bekçisi, maçın önemine dikkat çekerek taraftarlardan destek istemişti. Donnarumma buna rağmen maç boyunca tribünler tarafından ıslıklanmaktan kurtulamadı.

İtalya teknik direktörü Roberto Mancini ise İtalya’yı her şeyin üzerinde tutmaları gerektiğinin altını çizerek, milli maçta böyle bir tepkinin yanlış olduğunu belirtti.

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