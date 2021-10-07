"Barcelona'nın Xavi'ye ihtiyacı var"

Barcelona teknik direktörlüğü konusundaki papatya falı devam ediyor.

Hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yolların ayrılacağı iddiaları her geçen gün artarken, Katalan devinin son durumuna ilişkin bir yorum da Napoli'nin eski savunma oyuncusu Paolo Cannavaro'dan geldi.

Cannavaro ne söyledi?

İspanyol basınından AS ve El Pais'e konuşan Cannavaro, Pep Guardiola'nın futbolu değiştirdiğini belirtirken, Barcelona'nın durumunu masaya yatırdı:

"Barcelona'da Messi olmadan artık her şey daha zor. Eskiden Messi'nin takımını izliyorduk. Artık teknik direktörlerin takımını izleyeceğiz.

"Barcelona'nın Pirlo ile ilgilendiğini okudum ama Xavi'yi arayacaklarını düşünüyorum. Büyük kulüplerin, kulübün değerlerini bilen isimlere ihtiyaçları var. Futbol son yıllarda bir evrim geçirdi. Artık 1.90 boyunda fiziksel olarak güçlü oyuncular bulmak Messi, Xavi ya da Iniesta gibi oyuncular bulmaktan daha kolay. Bu oyuncular eşsizdi.

"Artık güçlü, hızlı, dirençli oyuncularla bir takım yapmak eskiye göre çok daha kolay"

Yardımcı antrenörlük yapıyor

İtalyan futbolunun efsane savunmacılarından Fabio Cannavaro'nun kardeşi olan Paolo Cannavaro, futbol hayatını 2017'de Sassuolo'da noktalamıştı. 2018'den bu yana Çin'in Guangzhou Evergrande takımında teknik direktörlük yapan Fabio Cannavaro'nun yardımcılığını yapan Paolo, kariyerinin çok büyük bir bölümünü Napoli forması altında geçirmişti.

Daha fazla okuma