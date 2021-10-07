FIFA 22'de kendini bulamayan Josef de Souza güldürdü

Beşiktaş'ın Brezilyalısı FIFA 22 oynamak için ekran başına geçti, ama bir sürprizle karşılaştı.

Dünyanın en popüler futbol oyunu serisinin son sürümü FIFA 22, kısa süre önce piyasaya çıktı ve oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

FIFA tutkunları arasında yeşil sahada ter döken profesyonel futbolcular da var. Bunlardan biri de Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza.

Milli arada oyun keyfi yapmak için ekran başına geçen Josef, FIFA 22'de Beşiktaş'ı seçtiğinde ilginç bir durumla karşılaştı. Beşiktaş kadrosunda Josef de Souza yer almıyordu. Bu duruma tepkisini eğlenceli bir videoyla gösteren Josef'in paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim?? Siz de sorun, Josef nerede? @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/4WnAxRl9mj — Souza (@souza5) October 6, 2021

Welinton da yok

Josef'in yanı sıra Beşiktaş'ın bir diğer Brezilyalısı Welinton'un da oyunda yer almaması dikkat çekti. Bu iki oyuncunun FIFA 22'de yer almamasının sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak durumun Brezilyalı oyuncular özelinde, lisans anlaşmalarıyla ilgili bir sorundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Beşiktaş'a geçen yıl Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından transfer olan Josef, daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti.

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