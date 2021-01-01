Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'u istatistikleriyle Avrupa'nın devleriyle yarışıyor
Çağdaş Atan yönetiminde sergilediği futbolla üst sıraları zorlayan ve Süper Lig'de altı maçtır mağlup olmayan Alanyaspor, bu sezon topa sahip olma oyunuyla öne çıksa da birçok farklı istatistikte hem ligin hem de Avrupa'nın en iyilerinden biri durumunda yer alıyor.
|İstatistik
|Oran/Sayı
|Ligdeki Sırası
|Topa Sahip Olma
|61.91
|1
|Başarılı Pas
|10826
|2
|Üçüncü Bölgede Top Kazanma
|128
|1
|Ceza Sahasında Topla Buluşma
|609
|2
|Şut
|315
|1
|Kalesine Çekilen Şut
|209
|1 (En Az)
|Üçüncü Bölgede Başarılı Pas
|1465
|3
|Akan Oyunda Kilit Pas
|230
|2
|Set Oyununda Kilit Pas
|46
|1
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Opta'nın verilerine göre yüzde 61.91'lik topa sahip olma oranıyla bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Alanyaspor, aynı zamanda Avrupa'da da topa en fazla sahip olan takımlardan biri durumunda.
Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligini kapsayan altı ligdeki 119 takım arasında topa en fazla sahip olan sekizinci takım olan Alanyaspor'un önünde yer alan takımlarsa Barcelona, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Sevilla, Bayern Münih ve Borussia Dortmund.
|Takım
|T.S.O
|Barcelona
|64.54
|Manchester City
|64.42
|Liverpool
|63.77
|PSG
|63.13
|Sevilla
|62.55
|Bayern Münih
|62.49
|Borussia Dortmund
|62.34
|Alanyaspor
|61.91
|Chelsea
|61.67
|Bayer Leverkusen
|61.21
Şut sayısında zirvede
Yüksek topa sahip olma oranını hücum zenginliğiyle birleştirirek asıl farkını hücumda ortaya koyan Alanyaspor, beş büyük lig ve Süper Lig'i kapsayan altı ligdeki 119 takım içerisinde rakip kaleye en fazla şut çeken takım oldu.
Maç başına 13.13'lük şut ortalamasıyla oynayan Akdeniz ekibi, bu alanda 119 takım takım arasında ilk sırada yer alırken, Alanyaspor'u Napoli, Lyon, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Atalanta, Leipzig, Stuttgart ve Juventus takip etti.
|Takım
|Maç Başına Şut
|Alanyaspor
|13.13
|Napoli
|12.9
|Lyon
|12.72
|Barcelona
|12.68
|Bayern Münih
|12.62
|PSG
|12.52
|Atalanta
|12
|Leipzig
|11.76
|Stuttgart
|11.52
|Juventus
|11.43
Etkili üçüncü bölge presi
Alanyaspor'un yüksek şut sayısının arkasındaki en büyük etmense yüksek topa sahip olma oranının yanı sıra üçüncü bölgede yaptığı etkili baskı gibi görünüyor. Çağdaş Atan'ın takımı geride bıraktığımız 24 hafta sonunda 128 kezle Süper Lig'in üçüncü bölgede en fazla top kazanan takımı konumunda.
Üçüncü bölgede maç başına 5.33 top kazanarak bu alanda ligin en iyisi olan Alanyaspor, bu istatisikte 119 Avrupa takımı arasında Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile birlikte 11'nci sırayı paylaştı.
Avrupa'nın üçüncü bölgede top kazanma konusundaki en iyi takımıysa Bayern Münih oldu. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu 21 Bundesliga maçında üçüncü bölgede 186 top çaldı ve maç başına 8.86 kezle ilk sırada yer aldı.
|Takım
|Üçüncü Bölgede Maç Başına Top Kazanma
|Bayern Münih
|8.86
|Atalanta
|7.18
|Borussia Dortmund
|6.52
|Eibar
|6.3
|Hoffenheim
|6
|Real Sociedad
|5.87
|Inter
|5.59
|Leipzig
|5.52
|PSG
|5.44
|Lyon
|5.36
|Alanyaspor
|5.33
|Liverpool
|5.33
Kalesine yaklaştırmıyor
Rakip kaleye çekilen şut sayısında Avrupa'nın zirvesinde yer alan Alanyaspor geride bıraktığımız 24 hafta sonunda kalesine 209 şuta izin verirken, bu alanda da ligin en iyisi oldu. Kalesine maç başına 8.7 şut çekilen Çağdaş Atan'ın takımı, bu istatistikte de Avrupa'nın en iyilerinden olmayı başardı.
Kalesine maç başına 6.88 şut çekilen Manchester City Avrupa'da rakiplerine en az şut çektiren takım olurken, Alanyaspor bu alanda sekizinci sırada yer aldı.
|Takım
|Kalesine Çekilen Şut
|Manchester City
|6.88
|Real Sociedad
|7.61
|Leipzig
|7.86
|Liverpool
|8.29
|Barcelona
|8.59
|Monaco
|8.68
|Lille
|8.68
|Alanyaspor
|8.7
|Roma
|9
|Athletic B
|9.09