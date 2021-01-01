Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'u istatistikleriyle Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını koruyan Alanyaspor, birçok saha içi istatistiğinde Avrupa'nın en iyi takımlarından biri konumunda.

Çağdaş Atan yönetiminde sergilediği futbolla üst sıraları zorlayan ve Süper Lig'de altı maçtır mağlup olmayan Alanyaspor, bu sezon topa sahip olma oyunuyla öne çıksa da birçok farklı istatistikte hem ligin hem de Avrupa'nın en iyilerinden biri durumunda yer alıyor.

İstatistik Oran/Sayı Ligdeki Sırası Topa Sahip Olma 61.91 1 Başarılı Pas 10826 2 Üçüncü Bölgede Top Kazanma 128 1 Ceza Sahasında Topla Buluşma 609 2 Şut 315 1 Kalesine Çekilen Şut 209 1 (En Az) Üçüncü Bölgede Başarılı Pas 1465 3 Akan Oyunda Kilit Pas 230 2 Set Oyununda Kilit Pas 46 1

Topu göstermiyor

Opta'nın verilerine göre yüzde 61.91'lik topa sahip olma oranıyla bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Alanyaspor, aynı zamanda Avrupa'da da topa en fazla sahip olan takımlardan biri durumunda.

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligini kapsayan altı ligdeki 119 takım arasında topa en fazla sahip olan sekizinci takım olan Alanyaspor'un önünde yer alan takımlarsa Barcelona, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Sevilla, Bayern Münih ve Borussia Dortmund.

Takım T.S.O Barcelona 64.54 Manchester City 64.42 Liverpool 63.77 PSG 63.13 Sevilla 62.55 Bayern Münih 62.49 Borussia Dortmund 62.34 Alanyaspor 61.91 Chelsea 61.67 Bayer Leverkusen 61.21

Şut sayısında zirvede

Yüksek topa sahip olma oranını hücum zenginliğiyle birleştirirek asıl farkını hücumda ortaya koyan Alanyaspor, beş büyük lig ve Süper Lig'i kapsayan altı ligdeki 119 takım içerisinde rakip kaleye en fazla şut çeken takım oldu.

Maç başına 13.13'lük şut ortalamasıyla oynayan Akdeniz ekibi, bu alanda 119 takım takım arasında ilk sırada yer alırken, Alanyaspor'u Napoli, Lyon, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Atalanta, Leipzig, Stuttgart ve Juventus takip etti.

Takım Maç Başına Şut Alanyaspor 13.13 Napoli 12.9 Lyon 12.72 Barcelona 12.68 Bayern Münih 12.62 PSG 12.52 Atalanta 12 Leipzig 11.76 Stuttgart 11.52 Juventus 11.43

Etkili üçüncü bölge presi

Alanyaspor'un yüksek şut sayısının arkasındaki en büyük etmense yüksek topa sahip olma oranının yanı sıra üçüncü bölgede yaptığı etkili baskı gibi görünüyor. Çağdaş Atan'ın takımı geride bıraktığımız 24 hafta sonunda 128 kezle Süper Lig'in üçüncü bölgede en fazla top kazanan takımı konumunda.

Üçüncü bölgede maç başına 5.33 top kazanarak bu alanda ligin en iyisi olan Alanyaspor, bu istatisikte 119 Avrupa takımı arasında Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile birlikte 11'nci sırayı paylaştı.

Avrupa'nın üçüncü bölgede top kazanma konusundaki en iyi takımıysa Bayern Münih oldu. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu 21 Bundesliga maçında üçüncü bölgede 186 top çaldı ve maç başına 8.86 kezle ilk sırada yer aldı.

Takım Üçüncü Bölgede Maç Başına Top Kazanma Bayern Münih 8.86 Atalanta 7.18 Borussia Dortmund 6.52 Eibar 6.3 Hoffenheim 6 Real Sociedad 5.87 Inter 5.59 Leipzig 5.52 PSG 5.44 Lyon 5.36 Alanyaspor 5.33 Liverpool 5.33

Kalesine yaklaştırmıyor

Rakip kaleye çekilen şut sayısında Avrupa'nın zirvesinde yer alan Alanyaspor geride bıraktığımız 24 hafta sonunda kalesine 209 şuta izin verirken, bu alanda da ligin en iyisi oldu. Kalesine maç başına 8.7 şut çekilen Çağdaş Atan'ın takımı, bu istatistikte de Avrupa'nın en iyilerinden olmayı başardı.

Kalesine maç başına 6.88 şut çekilen Manchester City Avrupa'da rakiplerine en az şut çektiren takım olurken, Alanyaspor bu alanda sekizinci sırada yer aldı.