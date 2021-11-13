Cafu: Dani Alves beni geçmeyi başardı

Brezilya Milli Takımı ile iki kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan efsane sağ bek Cafu, dünya futbolunda kendisinden sonra gelen jenerasyonun en popüler sağ beki Dani Alves'i övdü.

Barcelona'ya yeniden transfer olan Alves'in kendisini geçtiğini söyleyen Cafu, 38 yaşındaki oyuncunun Katalan devine önemli bir güç katacağını söyledi.

Cafu ne söyledi?

Vatandaşının 38 yaşında Barcelona'ya dönmesini değerlendiren Cafu, İspanyol haber ajansı EFE'ye konuştu:

"Alves tecrübesiyle Barcelona'ya çok şey katacak. İlerleyen yaşına rağmen fiziksel olarak harika bir durumda ve Brezilya Milli Takımı için 2022 Dünya Kupası'ndaki seçeneklerden biri olabilir. Barcelona için harika bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kariyeri boyunca yaptıklarıyla beni geride bırakmayı başardı."

Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki şansını da değerlendiren Cafu, "Brezilya iyi futbol oynayarak güzel galibiyetler elde etti. Her zaman olduğu gibi herkesi yenebilecek bir kadroya sahibiz. Son şampiyonluğumuzun üzerinden uzun bir zaman geçti. Turnuva bu defa Kasım ve Aralık aylarında oynanacak ve hiç şüphesiz daha farklı bir atmosfere sahip olacak."

Real Madrid'de bu sezon sergilediği futbolla Brezilya futbolunun yükselen değeri haline gelen Vinicius Junior'u da öven Cafu, "Vinicius artık gelecekte büyük bir oyuncuya dönüşecek potansiyel bir yıldız değil. Potansiyelini ortaya çıkardı ve artık sansasyonel bir oyuncuya dönüştü. Onu izlemek çok keyifli" dedi.

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