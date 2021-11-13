Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng: Manchester United beni istedi

Futbolcular, kariyerleri boyunca birçok kez ikilemde kalırlar ve aldıkları kararlar, geleceği ciddi anlamda etkiler.

Türkiye'de yıllarca Bursaspor forması giyen Okan Yılmaz'ın, Marsilya'nın teklifini reddettiği için duyduğu pişmanlığı birçok kez dile getirdiğini hatırlayın.

İşte onlardan biri, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve şu sıralar Herta Berlin'de oynayan Kevin-Prince Boateng.

Alman orta saha, aldığı bazı kararlardan pişman görünüyor.

Ne söylendi?

Alman basınından Ein Tach mit'e konuşan Boateng, 2007 yılında Herta Berlin'den erken ayrıldığı için pişman olduğunu söyledi.

"20 yaşındaydım, düzenli bir hayatım vardı. Her şey güzeldi. Evdeydim, ailem buradaydı.

"Burada iki veya üç yıl daha kalmalıydım, o zaman belki bir Almanya Millî Takımı oyuncusu olabilirdim."

Boateng, 2007'de 7.9 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'a transfer olmuştu.

Boateng'in ikinci pişmanlığı hangisi?

Tecrübeli oyuncu, kariyerindeki diğer hatayı FC Schalke 04'e transfer olmasında görüyor. Çünkü o dönemde üst düzey bir kulübün teklifini bile geri çevirdi.

26 yaşındayken AC Milan'dan 10 milyon euro'ya Bundesliga ekibine transfer olan Boateng, o dönemle ilgili şu yorumu yaptı:

"Manchester United'a transfer olma fırsatım vardı. Fakat Almanya'yı seçtim. Sonra da Schalke'de başıma gelenleri gördünüz."

Alman futbolcu, Schalke'de iki yılda sadece 18 kez forma giydi ve medyada da sert bir şekilde eleştirildi.

Boateng'in son yılları nasıl geçti?

2015 yılında yeniden AC Milan'a dönen Kevin-Prince Boateng, daha sonra Eintracht Frankfurt, UD Las Palmas, US Sassuolo, FC Barcelona, ​​​​AC Florence, Fiorentina, Beşiktaş ve AS Monza için oynadı.

Boateng, 2021 yazından bu yana Hertha Berlin'de forma giyiyor.

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