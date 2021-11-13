Cebelitarık Milli Takımı'nın kalecisi itfayeci, kaptanı gümrük memuru olarak görev yapıyor
Ethem Sündük
Nov 13, 2021 13:43+00:00
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı konuk ediyor.
Türkiye Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin devam etmesi için Cebelitarık maçından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Ancak Cebelitarık Milli Takımı'nın kadrosuna baktığımızda, çeşitli meslek gruplarından futbolcuları görmek mümkün.
Hangi meslekleri yapıyorlar?
Cebelitarık Milli Takımı'nda yer alan kaleci Jordan Perez itfaiyeci olarak görev yaparken Joseph Chipolina tezgahtar olarak çalışıyor.
Ryan Casciaro ve Lee Henry Casciaro, polis memuru olarak ülkesinde görev yapıyor. Cebelitarık Milli Takımı'nın kaptanı Roy Chipolina ise gümrük memurluğu görevini yürütüyor.
Cebelitarık kaç yılında FIFA'dan onay aldı?
A Milli Takım'ın sahasında konuk edeceği Cebelitarık, 2007 yılında FIFA'ya başvurmuş ancak başvurusu FIFA tarafından kabul edilmemişti.
Cebelitarık, 2013 yılında FIFA'ya ikinci kez başvuruda bulundu ve ikinci başvurusunda, FIFA tarafından uluslararası organizasyonlarda yer alma hakkı verildi.
Tarihinde ilk kez EURO 2016 Elemeleri’nde mücadele eden Cebelitarık, ilk eleme gruplarında başarılı bir performans sergileyemedi ve oynadığı 10 müsabakada kalesinde 56 gol gördü.
Cebelitarık Milli Takımı EURO 2016 Elemeleri'nde rakip ağları 2 kez sarsabildi.
2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde ise Yunanistan, Estonya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Bosna Hersek ile mücadele eden Cebelitarık, oynadığı 10 müsabakada kalesinde 47 gol görürken rakip filelere ise 3 gol bıraktı.
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