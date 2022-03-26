Burak Yılmaz, Portekiz karşısında kaçan penaltıyı anlattı: "Zemin ıslak ve yumuşaktı"

Türkiye, 2022 Dünya Kupası play-off turunda deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Skor 2-1 Portekiz lehineyken 83. dakikada Enes Ünal'ın ceza sahasında düşürülmesiyle ay yıldızlılar penaltı kazandı.

Türkiye'nin attığı tek golün sahibi Burak Yılmaz topun başına geçti ve penaltıyı gole çeviremedi. Portekiz ise karşılaşmayı 3-1 önde tamamlayarak final vizesi aldı.

Ne söylendi?

Burak Yılmaz'ın Portekiz maçında kaçırdığı penaltının yankıları sürerken yıldız oyuncu penaltı noktasında yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı.

"Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Ben de atmak istekliydim. Müthiş heyecanlandım. Arkamda bütün ülke insanlarının sorumluluğu vardı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti. Topun auta gittiğini görünce kahroldum.

"Penaltıyı atsaydım Portekiz’i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı.

"Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyayamadım. Çok üzgünüm."

Milli takımı bıraktı

Portekiz ile oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmasını 3-1'lik skorla kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz milli formaya veda ettiğini açıkladı.

"Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar... Bırakma kararım duygusal değil. Mantıken veriyorum bu kararı. Ekstrem, inanılmaz durumlar olursa o zaman yardımcı olurum.

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