Messi, geleceğinden emin değil: "Dünya Kupası'ndan sonra birçok şeyi yeniden düşüneceğim"

Lionel Messi geleceğinden emin olmadığını ve Dünya Kupası'ndan sonra düşünecek çok şeyi olacağını itiraf ediyor.

Arjantinli yıldız, geçen yıl Copa America şampiyonluğunu kazanarak ilk büyük uluslararası kupasına uzandı.

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e katıldığından beri birtakım zorluklarla mücadele ediyor.

Ne söylendi?

34 yaşındaki oyuncu bu yıl uluslararası kariyerine son vermeye karar verebilir, ancak seçim yapmadan önce Katar'daki Dünya Kupası'nı bekleyecek.

Venezüella'yı 3-0 yendiği maçın ardından geleceğinin ne olduğu sorulduğunda Messi, gazetecilere şunları söyledi:

"Gerçekten bilmiyorum. Bir sonraki maçı düşünüyorum.

"Dünya Kupası'ndan sonra iyi ya da kötü gitse de pek çok şeyi yeniden düşünmem gerekecek.

"Burada harika bir grup var. İnsanlar beni çok seviyor ve her gün bana daha fazlasını gösteriyorlar. Çok minnettarım. Arjantin'e her geldiğimde bu bana iyi geliyor. Copa America kazandıktan sonra, çok daha fazlasını vermek istiyorum.

"Her şey doğal olarak akıyor. Kazanmak her şeyi daha güzel ve daha kolay hale getirmeye yardımcı oluyor.

"[Venezuela'ya karşı oynanan oyun], Dünya Kupası'na gitmeden önce burada [Arjantin'de] oynanan son maçtı. Bence bu çok iyi bir veda."

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Messi'nin performansı

Messi, Dünya Kupası eleme maçında Venezuela'yı yenerken takımının üçüncü golünü attı. Grupta Brezilya'nın dört puan gerisinde ikinci sıradalar.

Bu gol, Messi'nin milli takımında çıktığı 158 maçta 81. gol oldu.

Messi, Ligue 1'de iki gol atıp 10 asist yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde beş gol attı, ancak son 16 turunda takımının elenmesini engelleyemedi.