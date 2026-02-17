Bugün oynanacak Olympiacos - Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Olympiacos ile Bayer Leverkusen arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Olympiacos - Bayer Leverkusen maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Karaiskakis Stadium

Olympiacos ve Bayer Leverkusen arasındaki bugünkü maç 18 Şubat 2026, 20:00'de başlayacak.

Maç Önizlemesi

Olympiakos ve Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce üç kez karşı karşıya geldi. Yunan ekibi bu maçların ikisini kazandı (L1), en sonuncusu ise geçen ay lig aşamasının 7. haftasında 2-0'lık bir iç saha galibiyetiyle gerçekleşti. Bu, Alman ekibiyle kendi sahasında karşılaşacakları maç öncesinde onlara büyük bir moral verecektir.

Öte yandan Leverkusen, 1993'te Panathinaikos'u 4-1 yenerek Kupa Galipleri Kupası'nı kazandığından beri Yunanistan'da oynadığı dört maçta galibiyet alamadı (D1 L3). Ancak, Bundesliga'daki performansları çok daha iyi. St Pauli'yi 4-0 mağlup ederek son dönemdeki yükselişlerini sürdürdüler ve bir maç eksiği ile dördüncü sıradan sadece üç puan geride, altıncı sıraya yükseldiler.

Sakatlık haberleri ve önemli istatistikler

Olympiakos'un, diz sakatlığından dolayı uzun süredir iyileşme sürecinde olan orta saha oyuncusu Theofanis Bakoulas'tan yine yararlanamayacağı tahmin ediliyor. Defans oyuncusu Francisco Ortega ve forvet Mehdi Taremi, hafta sonu Levadiakos maçını kaçırdıktan sonra forma giyip giyemeyecekleri belirsizliğini koruyor. Taremi, Santiago Hezze ve Dani Garcia ile birlikte bir sarı kart daha alırsa cezalı duruma düşecek.

Yunan ekibi için Mehdi Taremi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört golün doğrudan parçası oldu (2 gol, 2 asist), Olympiakos'ta tek bir sezonda daha fazla katkı sağlayan son oyuncu ise 2007-08 sezonunda Ieroklis Stoltidis olmuştu (5 – 3 gol, 2 asist).

Ziyaretçiler, geçen ay Afrika Uluslar Kupası sırasında geçirdiği ayak bileği sakatlığından dolayı hala tedavi gören forvet Eliesse Ben Seghir'den yoksun kalacak.

Kaleci Mark Flekken de Ocak ayında geçirdiği diz sakatlığından dolayı iyileşme sürecinde, bu da Janis Blaswich'in bir kez daha kaleyi koruyacağı anlamına geliyor. Nathan Tella ise ayak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Bayer Leverkusen orta saha oyuncusu Aleix García, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla (133) çizgiyi aşan pas yaptı. MD7'de Olympiakos'a karşı yaptığı 32 pas, bu sezon tek bir maçta bir oyuncu tarafından yapılan en fazla pas sayısı oldu (MD7'de Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic de Union Saint-Gilloise'ye karşı 32 pas yaptı).

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Olympiacos - Bayer Leverkusen maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: