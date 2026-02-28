Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoEverton
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün oynanacak Newcastle United - Everton Premier Lig maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Newcastle United ile Everton arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Newcastle United ile Everton arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDPeacock
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Newcastle United - Everton maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Newcastle United - Everton maçının başlama saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
St James' Park

Newcastle United ve Everton arasındaki bugünkü maç 28 Şubat 2026, 15:00'te başlayacak.

Maç Önizlemesi 

Newcastle UnitedGetty Images

St. James' Park, bu Cumartesi Newcastle United ile Everton arasında oynanacak yüksek riskli orta sıra mücadelesine sahne olacak. Premier Lig sıralamasında sadece bir puan farkla ayrılan iki kulüp de son zamanlardaki istikrarsız formlarını geride bırakmak ve 2026 Avrupa hedeflerini canlı tutmak için çaresiz durumda.

Magpies son zamanlarda "ya hep ya hiç" tarzında bir takım oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında Qarabag'ı eleyerek başarıya ulaşsalar da, iç sahada formları düşüşte ve en son Manchester City'ye 2-1 yenildiler.

David Moyes'un yönetimindeki Everton, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Toffees, sezonun büyük bir bölümünde savunmada sağlam bir performans sergiledi, ancak önemli yaratıcı oyuncularının bir dizi sakatlığı nedeniyle hücumda etkisiz kaldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Newcastle United vs Everton Muhtemel kadrolar

Newcastle UnitedHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestEVE
1
N. Pope
33
D. Burn
2
K. Trippier
3
L. Hall
12
M. Thiaw
8
S. Tonali
7
Joelinton
27
N. Woltemade
20
A. Elanga
10
A. Gordon
11
H. Barnes
1
J. Pickford
5
M. Keane
32
J. Branthwaite
6
J. Tarkowski
15
J. O'Brien
10
I. Ndiaye
27
I. Gueye
22
K. Dewsbury-Hall
37
J. Garner
45
H. Armstrong
11
T. Barry

4-2-3-1

EVEAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Howe

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Moyes

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

NEW
-Form

Gol atıldı (Verildi)
15/7
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

EVE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaşma Rekoru

NEW

Son 5 maçları

EVE

1

Galibiyet

2

Beraberlikler

2

Galibiyetler

5

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

Bugün Newcastle United - Everton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0