Bugün oynanacak Newcastle United - Everton Premier Lig maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Newcastle United ile Everton arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Newcastle United - Everton maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Newcastle United - Everton maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig St James' Park

Newcastle United ve Everton arasındaki bugünkü maç 28 Şubat 2026, 15:00'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

St. James' Park, bu Cumartesi Newcastle United ile Everton arasında oynanacak yüksek riskli orta sıra mücadelesine sahne olacak. Premier Lig sıralamasında sadece bir puan farkla ayrılan iki kulüp de son zamanlardaki istikrarsız formlarını geride bırakmak ve 2026 Avrupa hedeflerini canlı tutmak için çaresiz durumda.

Magpies son zamanlarda "ya hep ya hiç" tarzında bir takım oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında Qarabag'ı eleyerek başarıya ulaşsalar da, iç sahada formları düşüşte ve en son Manchester City'ye 2-1 yenildiler.

David Moyes'un yönetimindeki Everton, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Toffees, sezonun büyük bir bölümünde savunmada sağlam bir performans sergiledi, ancak önemli yaratıcı oyuncularının bir dizi sakatlığı nedeniyle hücumda etkisiz kaldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Newcastle United - Everton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: