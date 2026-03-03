Leeds ve Sunderland, Premier Lig'e dönüşlerinde etkileyici performanslar sergilediler ve Elland Road'da eğlenceli bir maç ortaya koyacaklar.

Leeds ile Sunderland arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Leeds vs Sunderland maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Leeds vs Sunderland maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Elland Road

Leeds vs Sunderland maçı 3 Mart 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT saatlerinde başlayacak.

Maç önizlemesi

Leeds, son haftalarda Chelsea ve Aston Villa'dan puanlar aldı ve Premier Lig şampiyonluğu için mücadele eden Man City'ye karşı da aynı şeyi yapmaya çok yaklaştı. Teknik direktör Daniel Farke, Citizens'ın zaman kaybettirdiğini düşündüğü için yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu 1-0'lık yenilgi, dört maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi, ancak takım hala küme düşme bölgesinin 6 puan üzerinde yer alıyor.

Sunderland, hafta sonu Bournemouth ile 1-1 berabere kalarak üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı, ancak Black Cats küme düşme bölgesinden çok ilk dört sıraya yakın durumda.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Noah Okafor, Leeds'in tek sakatlık endişesi. Sunderland'da Dennis Cirkin, Reinildo Mandava, Romaine Mundle, Brian Brobbey, Nordi Mukiele ve Jocelin Ta Bi forma giyemeyecek.

Leeds'in Cumartesi günü Man City'ye yenilmesi, Aralık başından bu yana tüm turnuvalarda oynadığı 16 maçta sadece üçüncü mağlubiyeti oldu.

Sunderland, Ekim ayında Stamford Bridge'de kazandığı maçtan bu yana son dokuz Premier League deplasman maçında galibiyet alamadı, beş mağlubiyet ve dört beraberlik aldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Leeds vs Sunderland maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: