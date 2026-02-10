Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi, Stamford Bridge'de yeniden dirilen Leeds takımıyla devam ediyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Chelsea - Leeds maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Chelsea - Leeds maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Stamford Bridge

Chelsea vs Leeds maçı 10 Şubat 2026 saat 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetiminde tüm turnuvalarda son dokuz maçının yedisini kazanarak, ligdeki son dört maçını da dahil olmak üzere, büyük bir çıkış yakaladı. Bu serideki iki mağlubiyet, Arsenal ile oynanan EFL Kupası yarı finallerindeydi.

Leeds, son dört EPL maçında yedi puan topladı ve küme düşme bölgesinden altı puan uzaklaştı. Ancak Daniel Fsarke'nin takımı için endişe verici olan, son 18 puanlarının 14'ünü Elland Road'da almış olmaları ve son dokuz deplasman maçında galibiyet alamamış olmaları.

Sakatlık haberleri, cezalar, önemli istatistikler

Chelsea, uzun süredir sakat olan Romeo Lavia ve Levi Colwill'den yoksun olacak. Andrey Santos, Wolves maçında oyundan çıktıktan sonra şüpheli durumda.

Anton Stach, Leeds'in tek sakat oyuncusu.

Wolves'a karşı attığı üç golle Cole Palmer, Premier League tarihinde ilk yarıda üç hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Dominic Calvert-Lewin, 2000/01 sezonunda Mark Viduka'dan bu yana aynı sezonda Chelsea'ye karşı hem evinde hem de deplasmanda gol atan ilk Leeds oyuncusu olabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya kayıt

Sıralama

Bugün Chelsea - Leeds maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: