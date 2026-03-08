AC Milan ile Inter arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|Fubo Kanada
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SportyTV
|Orta Doğu
|Shasha
VPN ile AC Milan - Inter maçını izleme
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
AC Milan - Inter maçının başlama saati
AC Milan vs Inter maçı 8 Mart saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Rossoneri, Cremonese'yi son dakikada 2-0 mağlup ederek aldığı dramatik galibiyetin ardından bu maça çıkıyor. Ancak önündeki zorluk çok daha büyük. AC Milan, ligde şu anda ikinci sırada yer aldığı için sadece galibiyetle şampiyonluk hayallerini sürdürebileceğini biliyor.
Getty Images
Inter ise Como ile golsüz berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı. Deplasman maçı işleri kolaylaştırmayacak, ancak Nerazzurri hala çok güçlü. Christian Chivu'nun liderliğinde ve Serie A'nın zirvesinde 10 puanlık bir avantajla, bir kez daha üstünlüklerini ortaya koymaya kararlılar. Şiddetli bir mücadele sergileyerek şehir rakibinin işini zorlaştıracakları bekleniyor.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Milan, Matteo Gabbia ve Ruben Loftus-Cheek'ten yoksun olacak, Davide Bartesaghi ve Santiago Gimenez ise ev sahibi takım için şüpheli durumda.
Diğer tarafta ise Inter, hücumda kendi sorunlarıyla seyahat ediyor. Lautaro Martínez kadroda yer almayacak ve Ange-Yoan Bonny, baldırındaki sorunla mücadele ediyor ve oynayıp oynamayacağı belirsiz.
Getty Images
AC Milan, tüm turnuvalarda Inter ile oynadığı son altı maçta yenilgi yüzü görmedi ve bu serinin bu karşılaşmada da avantaj sağlayacağını umuyor.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaştırmalı Rekor
Sıralama
Bugün AC Milan - Inter maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.