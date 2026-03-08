Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Serie A
team-logoAC Milan
Giuseppe Meazza
team-logoInter
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün oynanacak AC Milan - Inter Serie A maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

AC Milan ile Inter arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

San Siro'da heyecan verici bir Milan Derbisi bekliyor. AC Milan, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için galibiyet alması gerekiyor.

AC Milan ile Inter arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngiltereTNT Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSportyTV
Orta DoğuShasha

VPN ile AC Milan - Inter maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

AC Milan - Inter maçının başlama saati

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

AC Milan vs Inter maçı 8 Mart saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Rossoneri, Cremonese'yi son dakikada 2-0 mağlup ederek aldığı dramatik galibiyetin ardından bu maça çıkıyor. Ancak önündeki zorluk çok daha büyük. AC Milan, ligde şu anda ikinci sırada yer aldığı için sadece galibiyetle şampiyonluk hayallerini sürdürebileceğini biliyor.

Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images

Inter ise Como ile golsüz berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı. Deplasman maçı işleri kolaylaştırmayacak, ancak Nerazzurri hala çok güçlü. Christian Chivu'nun liderliğinde ve Serie A'nın zirvesinde 10 puanlık bir avantajla, bir kez daha üstünlüklerini ortaya koymaya kararlılar. Şiddetli bir mücadele sergileyerek şehir rakibinin işini zorlaştıracakları bekleniyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Milan, Matteo Gabbia ve Ruben Loftus-Cheek'ten yoksun olacak, Davide Bartesaghi ve Santiago Gimenez ise ev sahibi takım için şüpheli durumda. 

Diğer tarafta ise Inter, hücumda kendi sorunlarıyla seyahat ediyor. Lautaro Martínez kadroda yer almayacak ve Ange-Yoan Bonny, baldırındaki sorunla mücadele ediyor ve oynayıp oynamayacağı belirsiz.

US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images

AC Milan, tüm turnuvalarda Inter ile oynadığı son altı maçta yenilgi yüzü görmedi ve bu serinin bu karşılaşmada da avantaj sağlayacağını umuyor.

Takım haberleri ve kadrolar

AC Milan vs Inter Muhtemel kadrolar

AC MilanHome team crest

3-5-2

Diziliş

3-5-2

Home team crestINT
16
M. Maignan
5
K. De Winter
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
2
P. Estupinan
19
Y. Fofana
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
10
R. Leao
11
C. Pulisic
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
31
Y. Bisseck
32
F. Dimarco
7
P. Zielinski
23
N. Barella
11
L. Henrique
20
Hakan Çalhanoğlu
94
F. Esposito
9
M. Thuram

3-5-2

INTAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Allegri

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Chivu

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

MIL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

INT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaştırmalı Rekor

MIL

Son 5 maçları

INT

3

Galibiyetler

2

Beraberlikler

0

Galibiyetler

9

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün AC Milan - Inter maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0