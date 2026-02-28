Şampiyonlar Ligi'nde alışılmadık derecede kötü bir performans sergiledikten sonra, Inter'in sezonun geri kalanında odak noktası iç meseleler olacak. Sırada, San Siro'da 14. sıradaki Genoa ile karşılaşma var.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Inter - Genoa maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Inter vs Genoa maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Inter - Genoa maçının başlama saati

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Inter - Genoa maçı 28 Şubat 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Inter'in Bodo Glimt'e karşı aldığı sürpriz yenilgi, takımın Scudetto ve Coppa Italia zaferleri şeklinde ulusal başarı peşinde koşmasına neden oldu. 20243 ve 2025'te Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan Nerazzurri, 16 turu playoff aşamasında Norveçli minik takım Bodo Glimt'e toplamda 5-2 yenilerek yolun kenarına düştü.

Getty Images

Christian Chivu'nun öğrencileri son zamanlarda biraz Jekyll & Hyde gibi davranıyor ve son altı Şampiyonlar Ligi maçından beşini kaybetti. Buna karşılık, Serie A'da neredeyse kusursuz bir performans sergilediler, 14 maçta yenilmediler ve son yedi maçını kazandılar. Serie A'daki son yenilgileri Kasım 2025'te Milan'a karşıydı ve bu sonucun ardından altı lig galibiyeti aldılar. 2024'te kazandıkları şampiyonluğu geri almaya çok yakınlar, 12 hafta kala Milan'ın 10 puan önünde yer alıyorlar.

Getty Images

Genoa 14. sırada yer alıyor ancak düşme hattından sadece üç puan uzaklıkta. İtalya'da küme düşmeme mücadelesi son ana kadar sürecek gibi görünüyor; Scudetto şampiyonluğu yarışı ise neredeyse kesin olarak sona erdi. Genoa, sezon bitmeden Serie A tablosunda şu anda kendisinin altında yer alan dört takımla daha karşılaşacak olması gerçeğinden teselli bulacak.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Kaptan Lautaro Martinez ve orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu sakatlıkları nedeniyle Inter'in maçında forma giyemeyecek. Alessandro Bastoni ise cezalı.

Inter, Genoa ile oynadığı 13 maçta yenilmedi ve 10 galibiyet aldı.

Getty Images

Lecce karşısında Federico DiMarco, 20 yıldır Serie A'da beş maç üst üste asist yapan ilk savunma oyuncusu oldu.

Genoa, son dokuz Serie A maçında sadece iki mağlubiyet aldı, dört maçta berabere kaldı ve üç maçta galip geldi.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Inter - Genoa maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: