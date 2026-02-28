Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Serie A
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoGenoa
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün Inter ile Genoa arasında oynanacak Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Inter ile Genoa arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde alışılmadık derecede kötü bir performans sergiledikten sonra, Inter'in sezonun geri kalanında odak noktası iç meseleler olacak. Sırada, San Siro'da 14. sıradaki Genoa ile karşılaşma var.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Inter - Genoa maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngiltereDAZN İngiltere
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğuSTARZPLAY

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Inter vs Genoa maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir. 

Fubo'da Inter vs Genoa maçını canlı izleyinÜcretsiz denemeyi başlatın

Inter - Genoa maçının başlama saati

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

Inter - Genoa maçı 28 Şubat 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Inter'in Bodo Glimt'e karşı aldığı sürpriz yenilgi, takımın Scudetto ve Coppa Italia zaferleri şeklinde ulusal başarı peşinde koşmasına neden oldu. 20243 ve 2025'te Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan Nerazzurri, 16 turu playoff aşamasında Norveçli minik takım Bodo Glimt'e toplamda 5-2 yenilerek yolun kenarına düştü.

FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTGetty Images

Christian Chivu'nun öğrencileri son zamanlarda biraz Jekyll & Hyde gibi davranıyor ve son altı Şampiyonlar Ligi maçından beşini kaybetti. Buna karşılık, Serie A'da neredeyse kusursuz bir performans sergilediler, 14 maçta yenilmediler ve son yedi maçını kazandılar. Serie A'daki son yenilgileri Kasım 2025'te Milan'a karşıydı ve bu sonucun ardından altı lig galibiyeti aldılar. 2024'te kazandıkları şampiyonluğu geri almaya çok yakınlar, 12 hafta kala Milan'ın 10 puan önünde yer alıyorlar. 

FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSGetty Images

Genoa 14. sırada yer alıyor ancak düşme hattından sadece üç puan uzaklıkta. İtalya'da küme düşmeme mücadelesi son ana kadar sürecek gibi görünüyor; Scudetto şampiyonluğu yarışı ise neredeyse kesin olarak sona erdi. Genoa, sezon bitmeden Serie A tablosunda şu anda kendisinin altında yer alan dört takımla daha karşılaşacak olması gerçeğinden teselli bulacak. 

Genoa CFC v Torino FC - Serie AGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Kaptan Lautaro Martinez ve orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu sakatlıkları nedeniyle Inter'in maçında forma giyemeyecek. Alessandro Bastoni ise cezalı. 

Inter, Genoa ile oynadığı 13 maçta yenilmedi ve 10 galibiyet aldı. 

FBL-ITA-SERIE A-GENOA-INTERGetty Images

Lecce karşısında Federico DiMarco, 20 yıldır Serie A'da beş maç üst üste asist yapan ilk savunma oyuncusu oldu. 

Genoa, son dokuz Serie A maçında sadece iki mağlubiyet aldı, dört maçta berabere kaldı ve üç maçta galip geldi. 

Federico Dimarco Lecce Inter Serie AGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Genoa Muhtemel kadrolar

InterHome team crest

3-5-2

Diziliş

3-5-2

Home team crestGEN
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
31
Y. Bisseck
30
C. Augusto
22
H. Mkhitaryan
11
L. Henrique
8
P. Sucic
7
P. Zielinski
9
M. Thuram
14
A. Bonny
16
J. Bijlow
22
J. Vasquez
5
L. Oestigard
27
A. Marcandalli
8
T. Baldanzi
32
M. Frendrup
3
A. Martin Caricol
77
M. Ellertsson
17
R. Malinovsky
9
Vitinha
29
L. Colombo

3-5-2

GENAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Chivu

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. De Rossi

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

INT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

GEN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/8
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Kaydı

INT

Son 5 maçları

GEN

3

Galibiyetler

2

Beraberlikler

0

Galibiyetler

8

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

Bugün Inter - Genoa maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0