Michael Carrick yönetiminde Manchester United'ın yeniden yükselişi tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar, Pazartesi günü Everton deplasmanına çıkmadan önce Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını büyük ölçüde garantiledi.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Everton - Manchester United maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Everton - Man United maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.

Everton - Manchester United maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Hill Dickinson Stadium

Everton - Manchester United maçı 23 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Everton hala ilk altı içinde yer almayı hedefliyor, ancak son maçta Bournemouth'a yenilmesi bu hedefine ulaşma şansını biraz zedeledi. Merseyside rakibi Liverpool şu anda altıncı sırada, Toffees'in beş puan önünde yer alıyor ve Cherries'e karşı aldığı bu yenilgi, beş maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Ancak endişe verici olan, David Moyes'un takımının son üç yenilgisinin hepsinin yeni evi Hill Dickinson Stadyumu'nda olması.

United'ın West Ham ile son maçında aldığı beraberlik, dört maçlık galibiyet serisini durdurdu. Carrick'in adamları, son beş EPL deplasman maçından sadece birini kazandı ve bu seride üç beraberlik aldı. Bruno Fernandes katalizör olabilir. Portekizli oyun kurucu, son dokuz Premier League deplasman maçında on golün içinde yer aldı (2 gol, 8 asist).

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Everton, Bournemouth'a yenildikleri maçta kırmızı kart gören Jake O'Brien'dan yoksun olacak ve Jack Grealish ayak kırığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıracak.

United, Mason Mount'un durumuna son anda karar verecek.

Everton, son dokuz Premier League iç saha maçının beşini kaybetti (2G 2B), bu sayı önceki 28 maçtaki kaybettikleri maç sayısı kadar (12G 11B).

Manchester United, Moyes'un yönettiği takımlarla oynadığı son beş maçta sadece bir galibiyet aldı (1B 3M).

Bugün Everton - Manchester United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

