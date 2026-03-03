Goal.com
Premier Lig
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoBurnley
Çeviri:

Bugün Everton ile Burnley arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Everton ile Burnley arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Everton, evinde gösterdiği performansı iyileştirmeli, ancak Burnley'nin ziyareti kağıt üzerinde göründüğü kadar kolay olmayacak.

İşte Everton - Burnley maçını İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerler ve maçı bugün nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

ABDPeacock
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Everton - Burnley maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Everton vs Burnley maç başlangıç saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Hill Dickinson Stadium

Everton vs Burnley maçı 3 Mart 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Everton, hafta sonu Newcastle'da beş golün atıldığı heyecan verici bir maçı kazandı, ancak Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için evinde daha iyi performans göstermesi gerekiyor. The Toffees, Aralık ayından bu yana hiçbir turnuvada evinde galibiyet alamadı (2 beraberlik, 5 mağlubiyet).

Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images

Burnley ise Brentford karşısında yedi golün atıldığı heyecan verici bir maçta, futbolseverlerin tahammül edebileceği her türlü dramın yaşandığı bir mağlubiyet aldı. Beş kez gol attılar, ancak iki tartışmalı VAR kararı Turf Moor'da 4-3 mağlup olmalarını sağladı. Scott Parker'ın takımının beş sezon içinde üçüncü kez küme düşmesi kaçınılmaz görünüyor, ancak son dört deplasman maçında sadece bir yenilgi almaları, biraz da olsa iyimserlik için bir neden oluşturuyor.

Burnley v Brentford - Premier LeagueGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Jack Grealish, Everton'ın en önemli eksik oyuncusu olmaya devam ediyor. Carlos Alcaraz'ın son antrenmanda aldığı sakatlık nedeniyle üç ila dört hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Seamus Coleman da forma giyemeyecek.

Burnley, kaptan Josh Cullen dahil olmak üzere yedi ilk takım oyuncusu eksikliğini sürdürüyor.

Burnley, tüm turnuvalarda son yedi maçının altısında 2 veya daha fazla gol yedi.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs Burnley Muhtemel kadrolar

EvertonHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestBUR
1
J. Pickford
32
J. Branthwaite
16
V. Mykolenko
15
J. O'Brien
6
J. Tarkowski
22
K. Dewsbury-Hall
7
D. McNeil
27
I. Gueye
37
J. Garner
10
I. Ndiaye
11
T. Barry
1
M. Dubravka
4
J. Worrall
29
J. Laurent
5
M. Esteve
11
J. Anthony
16
Florentino
17
L. Tchaouna
23
Lucas Pires
8
L. Ugochukwu
2
K. Walker
9
L. Foster

3-4-2-1

BURAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Moyes

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Parker

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

EVE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

BUR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/11
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaşma Kaydı

EVE

Son 5 maçları

BUR

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

8

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

Bugün Everton - Burnley maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

