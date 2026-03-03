Everton, evinde gösterdiği performansı iyileştirmeli, ancak Burnley'nin ziyareti kağıt üzerinde göründüğü kadar kolay olmayacak.

İşte Everton - Burnley maçını İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerler ve maçı bugün nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

VPN ile Everton - Burnley maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Everton vs Burnley maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Hill Dickinson Stadium

Everton vs Burnley maçı 3 Mart 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Everton, hafta sonu Newcastle'da beş golün atıldığı heyecan verici bir maçı kazandı, ancak Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için evinde daha iyi performans göstermesi gerekiyor. The Toffees, Aralık ayından bu yana hiçbir turnuvada evinde galibiyet alamadı (2 beraberlik, 5 mağlubiyet).

Burnley ise Brentford karşısında yedi golün atıldığı heyecan verici bir maçta, futbolseverlerin tahammül edebileceği her türlü dramın yaşandığı bir mağlubiyet aldı. Beş kez gol attılar, ancak iki tartışmalı VAR kararı Turf Moor'da 4-3 mağlup olmalarını sağladı. Scott Parker'ın takımının beş sezon içinde üçüncü kez küme düşmesi kaçınılmaz görünüyor, ancak son dört deplasman maçında sadece bir yenilgi almaları, biraz da olsa iyimserlik için bir neden oluşturuyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Jack Grealish, Everton'ın en önemli eksik oyuncusu olmaya devam ediyor. Carlos Alcaraz'ın son antrenmanda aldığı sakatlık nedeniyle üç ila dört hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Seamus Coleman da forma giyemeyecek.

Burnley, kaptan Josh Cullen dahil olmak üzere yedi ilk takım oyuncusu eksikliğini sürdürüyor.

Burnley, tüm turnuvalarda son yedi maçının altısında 2 veya daha fazla gol yedi.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Everton - Burnley maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: