Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoAFC Bournemouth
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Bugün Everton ile Bournemouth arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Everton ile Bournemouth arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Everton ve Bournemouth için küme düşme tehlikesi yok, bu da her iki takımın da rahat bir ruh hali içinde olmasını ve Salı günü eğlenceli bir maç sunmaya hazır olmasını sağlayacaktır.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Everton - Bournemouth maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDPeacock
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Everton vs Bournemouth maç başlangıç saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Hill Dickinson Stadium

Everton vs Bournemouth maçı 10 Şubat 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Everton ve Bournemouth, Premier Lig'de beş maçtır yenilgi yüzü görmüyor ve bu seri, her iki takımı da orta sıralarda güvenli bir konuma taşıdı. Bournemouth'un bu sezon oynadığı maçlarda toplam 85 gol atıldı ve maç başına ortalama 3,4 golle ligin en eğlenceli takımlarından biri oldu. Ancak 44 gol yiyen takımın savunması, Premier Lig'de en kötü dördüncü savunma.

Everton v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images

Everton sağlam bir performans sergilese de, yeni evini bir kaleye dönüştürmek için hala bir yol kat etmesi gerekiyor. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynadıkları son üç maç, tüm turnuvalarda ve 90 dakika içinde, 1-1 sona erdi. Bu beraberliklerin daha fazlasını galibiyete çevirebilirlerse, Avrupa kupalarına katılma şansı olabilir.

Bournemouth v Everton - Premier LeagueGetty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Jack Grealish, Everton'ın tek sakat oyuncusu.

Ben Doak, Julio Soler, Justin Kluivert, Tyler Adams ve Marcus Tavernier, Cherries'in kadrosunda yer almıyor.

Thierno Barry, Everton formasıyla son beş iç saha maçında üç gol attı, ancak Toffees formasıyla arka arkaya iki iç saha lig maçında gol atamadı.

Bournemouth'un yeni transferi Rayan, kulüp için çıktığı iki maçta da gol katkısı yaptı.

Rayan Bournemouth 2025-26Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs AFC Bournemouth Muhtemel kadrolar

EvertonHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestBOU
1
J. Pickford
5
M. Keane
15
J. O'Brien
16
V. Mykolenko
6
J. Tarkowski
10
I. Ndiaye
37
J. Garner
45
H. Armstrong
27
I. Gueye
22
K. Dewsbury-Hall
11
T. Barry
1
D. Petrovic
3
A. Truffert
5
M. Senesi
20
A. Jimenez
23
J. Hill
8
A. Scott
4
L. Cook
37
Rayan
21
A. Adli
22
E. Kroupi
9
Evanilson

4-2-3-1

BOUAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Moyes

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Iraola

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

EVE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
4/5

BOU
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaştırmalı Rekor

EVE

Son 5 maçları

BOU

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

4

Galibiyetler

3

Gol sayısı

9
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

Bugün Everton - Bournemouth maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

0