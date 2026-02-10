Everton ve Bournemouth için küme düşme tehlikesi yok, bu da her iki takımın da rahat bir ruh hali içinde olmasını ve Salı günü eğlenceli bir maç sunmaya hazır olmasını sağlayacaktır.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Everton - Bournemouth maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Everton vs Bournemouth maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Hill Dickinson Stadium

Everton vs Bournemouth maçı 10 Şubat 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Everton ve Bournemouth, Premier Lig'de beş maçtır yenilgi yüzü görmüyor ve bu seri, her iki takımı da orta sıralarda güvenli bir konuma taşıdı. Bournemouth'un bu sezon oynadığı maçlarda toplam 85 gol atıldı ve maç başına ortalama 3,4 golle ligin en eğlenceli takımlarından biri oldu. Ancak 44 gol yiyen takımın savunması, Premier Lig'de en kötü dördüncü savunma.

Getty Images

Everton sağlam bir performans sergilese de, yeni evini bir kaleye dönüştürmek için hala bir yol kat etmesi gerekiyor. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynadıkları son üç maç, tüm turnuvalarda ve 90 dakika içinde, 1-1 sona erdi. Bu beraberliklerin daha fazlasını galibiyete çevirebilirlerse, Avrupa kupalarına katılma şansı olabilir.

Getty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Jack Grealish, Everton'ın tek sakat oyuncusu.

Ben Doak, Julio Soler, Justin Kluivert, Tyler Adams ve Marcus Tavernier, Cherries'in kadrosunda yer almıyor.

Thierno Barry, Everton formasıyla son beş iç saha maçında üç gol attı, ancak Toffees formasıyla arka arkaya iki iç saha lig maçında gol atamadı.

Bournemouth'un yeni transferi Rayan, kulüp için çıktığı iki maçta da gol katkısı yaptı.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Everton - Bournemouth maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: