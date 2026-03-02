Bugün Birmingham ile Middlesbrough arasında oynanacak Şampiyonluk maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Birmingham ile Middlesbrough arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Birmingham vs Middlesbrough maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Birmingham vs Middlesbrough maç başlangıç saati

Championship - Championship St Andrew's Knighthead Park

Birmingham ve Middlesbrough arasındaki bugünkü maç 2 Mart 2026, 20:00'de başlayacak.

Maç Önizlemesi

Bu Pazartesi gecesi, St. Andrew's @ Knighthead Park, 11. sıradaki Birmingham City'nin 2. sıradaki Middlesbrough'u ağırlayacağı yüksek riskli bir Şampiyona karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Yükselme yarışı kızışırken, her iki taraf da son zamanlardaki tökezlemeleri silkelemek ve hayati üç puanı garantilemek için çaresiz durumda.

Blues, geçen hafta Millwall'da 3-0 yenilerek etkileyici sekiz maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Chris Davies'in adamları deplasmanlarda istikrarsız bir performans sergilese de, evlerinde bambaşka bir takım olmaya devam ediyorlar. St. Andrew's'ta oynadıkları son 41 lig maçında sadece bir kez yenildiler ve bu da onları ligin en korkulan kalelerinden biri haline getirdi.

Boro şu anda otomatik yükselme için son sırayı işgal ediyor, ancak fark kapanıyor. Kim Hellberg'in takımı, Oxford United ve Leicester City ile oynadığı son iki maçta berabere kalarak hafif bir sarsıntı yaşadı. Coventry City liderlik koltuğunda otururken, takipçileri (Millwall, Ipswich) arayı kapatıyor. Middlesbrough, üst üste üçüncü maçını da kazanamadan geçiremez.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Birmingham vs Middlesbrough maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

