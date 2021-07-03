Brezilya ve Peru, Copa America'da yarı finalde

Paraguay'ı penaltılarda 4-3 mağlup eden Peru ile Şili'yi 1-0 deviren Brezilya, Copa America'da yarı finalde yükseldi.

Güney Amerika futbolunun kalbi olan Copa America, tüm hızıyla devam ediyor.

Cumartesi gecesi oynanan çeyrek final karşılaşmaları nefes keserken, yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Peru, penaltılarla turladı

Çeyrek finalde Paraguay ile karşı karşıya gelen Peru, 3-3 tamamlanan maçın ardından seri penaltı atışlarında rakibini 5-3 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

Paraguay, 45+3. dakikada Gustavo Gomez'in ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılması sonrası ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Brezilya, 10 kişi ile turladı

Şili ile karşı karşıya gelen turnuvanın favorilerinden Brezilya ise ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede 46. dakikada Lucas Paqueta'nın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Golden iki dakika sonra Manchester City'nin forveti Gabriel Jesus, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Brezilya buna rağmen maçı 1-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Copa America'da sırada ne var?

Peru ile Brezilya, cumartesi gecesi oynanan maçlarda yarı finale yükselerek birbirlerinin rakipleri oldular.

Copa America'da diğer iki yarı finalist, pazar gecesi oynanacak iki maçla belli olacak.

Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya gelirken, Lionel Messili Arjantin de Ekvador ile kozlarını paylaşacak. Uruguay - Kolombiya karşılaşması TSİ 01.00'de, Arjantin - Ekvador mücadelesi ise TSİ 04.00'de başlayacak.

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