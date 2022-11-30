Brezilya, Kamerun karşısında yedeklerle oynayacak: 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir Neymar vakası yaşamak istemiyorlar
Pedro Augusto Dias
- Neymar, Danilo ve Alex Sandro sakatlandı
- Brezilya şimdiden son 16 turunu garantiledi
- Tite, Kamerun karşısında rotasyona gidecek
NE OLDU? GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Brezilya, Kamerun ile oynayacağı guptaki son maçına yedeklerle çıkacak. İlk on birin tamamı değişmese de Tite takımın büyük bir kısmını dinlendirecek. Neymar, Danilo ve Alex Sandro sakatlıklarıyla hayal kırıklığı yaşayan Brezilya, yeni bir hayal kırıklığı daha yaşamak istemiyor.
BÜYÜK RESİM: Bu rotasyon, bazı değerli genç oyuncuları Dünya Kupası'nda izleme fırsatı sunacak. Rodrygo ve Gabriel Martinelli gibi genç oyuncular turnuvada ilk maçlarına çıkmak için sıra bekliyorlar.
DAHA FAZLASI: Brezilya ile birlikte sürpriz bir şekilde Dünya Kupası'na giden Dani Alves, bu rotasyon sayesinde Kamerun karşısında forma giyebilir.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
BREZİLYA'DA SAKATLANAN OYUNCULARI NE BEKLİYOR? Ayak bileğinden problem yaşayan Neymar, son 16 turunda takıma yeniden katılmayı umuyor. Danilo (ayak bileği) ve Alex Sandro (kalça) da durumları henüz net olmasa da eleme turlarında Brezilya'ya yardım etmeyi planlıyorlar.
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