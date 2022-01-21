Burak Elmas, Fatih Terim ile ayrılık sürecini anlattı: Hayatımın en travmatik 10 dakikasıydı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yaptığı ayrılık konuşmasının "hayatının en travmatik 10 dakikası" olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı ekipte, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yol ayrımına gidildi.

Galatasaray efsanesi hakkında verilen ayrılık kararı bazı taraftarları mutlu etmezken Terim'in koltuğunu Domenec Torrent devraldı.

Burak Elmas ne söyledi?

Gazete Oksijen'e konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yaşadıkları ayrılık sürecini şu sözlerle anlattı: "Bu olayın yaşanış şekli aslında çok üzüntü verici. Çünkü ben Fatih Hoca’yı insan olarak, GS efsanesi olarak çok seviyorum."

"Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka. "

"Aslında bizim total bir projemiz var. Onu gerçekleştirmek istiyoruz. Türk sporu çok geride kaldı. “Makas açıldı” diyoruz ya, makas sadece saha sonuçları ile açılmadı, yönetim biçimleriyle de açıldı.

Yönetim prensiplerini değiştirmezseniz o makas sahada belki kapanabilir ya da kapanıyor gibi görünüyor olabilir ama uzun vadede asla kapanmaz.

Bugün bizim neredeyse 10 katımız cirolara ulaşan büyük Avrupa kulüpleriyle mücadele ediyoruz ve bir dernek mantığı ile yönetiliyoruz."

Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını neden ayırdı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas göreve gelirken Fatih Terim’in teknik direktör olacağını söylemişti ancak sürecin sonu ayrılık oldu. Burak Elmas alınan bu veda kararının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi."

"Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca’ya da çok eleştiri gelmeye başladı. Ben ayrıca birtakım organizasyonel değişikliğin yapılmasını istedim.

GS’nin futbol okulunu kurmak gibi temel konularda ciddi bir sabırsızlık vardı bende. Bazen şöyle bir sıkıntı olur; saha sonuçları o kadar çok baskı getirir ki size uzun vadeli planlarınızı yapamaz hale gelirsiniz, günlük yangını söndürmekle uğraşırsınız.

Ama bu öyle bir proje ki ben yıpranmayı göze alarak GS’yi değiştirmek, alışkanlıkları değiştirerek sürdürülebilir bir yönetim tarzına geçmek istedim.

Özelikle de Türk futbolunun en kötü olduğu dönemde bunu yapmak çok zor. Burada ben yıpranacağımı biliyordum. Fakat Fatih Hoca da yıpranınca çok zorlanmaya başladık. Her hafta Fatih Hoca’ya da bir sürü eleştiriler geliyordu."

Burak Elmas, Fatih Terim'in 'imza' paylaşımı hakkında ne düşündü?

Fatih Terim, Galatasaray'a veda etmesinin ardından kişisel Twitter hesabından sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk ve son imzasını paylaştı. Burak Elmas ise bu paylaşımı gördüğünde çok üzüldüğünü söylüyor:

"Çok üzüldüm. On dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve on dakikalık konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok.

GS Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla GS için uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz.

Ben bugüne kadar seçim döneminde mesela kayınpederim Faruk Süren’le bile ayrı düşerek bu mücadeleyi verdim."

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