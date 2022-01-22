Manchester United menajeri Ralf Rangnick'ten Cristiano Ronaldo'ya: "Hoca olunca ne demek istediğimi anlar"

Manchester United menajeri Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo'nun emekli olduktan sonra iyi bir teknik direktör olacağını ve işte o zaman, kendisini daha iyi anlayacağını düşünüyor.

Portekizli yıldızın, bir gün kendi statüsündeki bir oyuncunun belirli durumlarda neden değiştirilmesi gerektiğinin farkına varacağını söyledi.

Ronaldo, United’ın Brentford'a karşı kazandığı son galibiyette Rangnick tarafından oyundan alındığında gözle görülür bir şekilde hüsrana uğradı.

36 yaşındaki oyuncunun, maçtan çıktığı sırada verdiği tepkiler eleştirilmesine sebep oldu.

Ancak Rangnick, Ronaldo'nun taşkınlığını bir saygısızlık işareti olarak görmüyor. Alman menajer, oyunucusunun duygusal bir tepki verdiği görüşünde.

Ne söylendi?

Rangnick, "Bana meydan okuduğunu hiç görmedim ya da yorumlamadım. Belki de fazla duygusal olarak değiştirilmekten mutlu olmadığını gösterdi. Ama dediğim gibi bu ilk değildi.

"Sir Alex Ferguson veya Maurizio Sarri gibi diğer hocaların da kendisini oyundan almasına tepki gösterdi. O, yine benzer bir reaksiyonda bulundu.

“Onun, kişiye özel yaptığı bir şey yok. Bu, onun kendi hırsı ve sahada kalıp kazanma arzusuyla ilgili bir şey.

"Bence Cristiano, bir aşamada iyi bir teknik direktör olacak. Belki birkaç yıl sonra belki de 10 yıl sonra bu durum gerçekleşecek.

“İşte o zaman, kendisi de aynı tecrübeye sahip olacak ve iyi bir oyuncusunu oyundan almak zorunda kalacak. Bu yüzden onu suçlamıyorum, menajer olunca ne demek istediğimi anlar.

"Futbolcular duygusal olabilir, ancak menajerlerin duygusal olmasını doğru karşılamıyorum.

"Ayrıca kameraları önünde böyle bir şeyin yaşanması kimsenin yararına olmaz. Bu tip durumlar, takıma da fayda getirmez.

“Sonuç olarak futbol duygusal bir oyun ve duygusal oyuncuları içerisinde barındırıyor. Ben bu tip şeyleri kişisel bir probleme dönüştürmem” dedi.

Mason Greenwood, 70. dakikada United’ı 2-0 öne geçirdikten sonra, Rangnick, Ronaldo'yu oyundan aldı. Portekizli yıldız hayal kırıklığına uğrarken oyuna Harry Maguire dahil oldu.

Cristiano Ronaldo oyundan çıktıktan sonra, ”Neden ben? Neden ben... Neden beni çıkarıyorsun ki?" diyerek Rangnick’e sitemde bulundu.

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